CHP'li Lüftü Savaş'tan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak adaylık yorumu!

Katıldığı bir programda muhalefetin cumhurbaşkanlığı aday seçimine ilişkin konuşan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak ifadeler kullandı.



'KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA...'

'ULUSLARARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ BİR İSİM...



KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KONUSU



'DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ'

Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a 'Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk.' bilgisini verdi.Savaş, 'Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim.' ifadesini kullandı.'Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor.' diyen Lütfü Savaş, 'Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar.' şeklinde konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum.' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.'Zamansız bir açıklama' diyerek bu sözlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise 'Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir' diye konuşmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla 'İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' söylemini kullandığı biliniyor.