USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
'Şöhretler Maçı'nda Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

'Şöhretler Maçı'nda Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başlama vuruşunu yapacağı maçta bakanların yanı sıra birçok ünlü isim forma giyecek.

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 17:20
'Şöhretler Maçı'nda Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barış getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanıyor.

Bu kapsamda 19 Temmuz akşamı festivalin bulunduğu alanda 'Şöhretler Karması Maçı' yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın maçın başlama vuruşunu yapacağı maçta; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra birçok ünlü isim ve eski futbolcu forma giyecek.

İşte 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları:

Beyaz Takım
1- Serdar Kulbilge,
6-Hamit Altıntop
34-Haydar Ali Yıldız
57-Hakan Ünsal
14-Faruk Atalay
25-Acun Ilıcalı
17-Tuncay Şanlı
61-Süleyman Soylu
11-Saffet Akyüz
5-Mehmet Nuri Ersoy
4-Hüseyin Sertoğlu
42-Murat Kurum
7-Mevlüt Çavuşoğlu
20-Başak Ruso

Kırmızı takım
1- Cengiz Uzun
2-Emre Aşık
55-Sabri Sarıoğlu
3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu
7-Mehmet Aurelio
8-Aycan Yanaç
9-Chris Forsberg
2-Hüseyin Amcaoğlu
10-Ersan Saner
61-Mustafa Varank
10-Erhan Arıklı
12-Bülent Akın
6-Musa Suiçmez


Başkan Erdoğan Kktc'deŞöhretler Karması MaçıKıbrıs Barış Harekatı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı