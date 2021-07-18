'Şöhretler Maçı'nda Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başlama vuruşunu yapacağı maçta bakanların yanı sıra birçok ünlü isim forma giyecek.
Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barış getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanıyor.
Bu kapsamda 19 Temmuz akşamı festivalin bulunduğu alanda 'Şöhretler Karması Maçı' yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın maçın başlama vuruşunu yapacağı maçta; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra birçok ünlü isim ve eski futbolcu forma giyecek.
İşte 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları:
Beyaz Takım
1- Serdar Kulbilge,
6-Hamit Altıntop
34-Haydar Ali Yıldız
57-Hakan Ünsal
14-Faruk Atalay
25-Acun Ilıcalı
17-Tuncay Şanlı
61-Süleyman Soylu
11-Saffet Akyüz
5-Mehmet Nuri Ersoy
4-Hüseyin Sertoğlu
42-Murat Kurum
7-Mevlüt Çavuşoğlu
20-Başak Ruso
Kırmızı takım
1- Cengiz Uzun
2-Emre Aşık
55-Sabri Sarıoğlu
3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu
7-Mehmet Aurelio
8-Aycan Yanaç
9-Chris Forsberg
2-Hüseyin Amcaoğlu
10-Ersan Saner
61-Mustafa Varank
10-Erhan Arıklı
12-Bülent Akın
6-Musa Suiçmez