'Şöhretler Maçı'nda Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barış getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanıyor.



Bu kapsamda 19 Temmuz akşamı festivalin bulunduğu alanda 'Şöhretler Karması Maçı' yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın maçın başlama vuruşunu yapacağı maçta; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra birçok ünlü isim ve eski futbolcu forma giyecek.



İşte 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları:



Beyaz Takım

1- Serdar Kulbilge,

6-Hamit Altıntop

34-Haydar Ali Yıldız

57-Hakan Ünsal

14-Faruk Atalay

25-Acun Ilıcalı

17-Tuncay Şanlı

61-Süleyman Soylu

11-Saffet Akyüz

5-Mehmet Nuri Ersoy

4-Hüseyin Sertoğlu

42-Murat Kurum

7-Mevlüt Çavuşoğlu

20-Başak Ruso



Kırmızı takım

1- Cengiz Uzun

2-Emre Aşık

55-Sabri Sarıoğlu

3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu

7-Mehmet Aurelio

8-Aycan Yanaç

9-Chris Forsberg

2-Hüseyin Amcaoğlu

10-Ersan Saner

61-Mustafa Varank

10-Erhan Arıklı

12-Bülent Akın

6-Musa Suiçmez





