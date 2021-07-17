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Ter Kokusuna Ne İyi Gelir? Ter Kokusuna Doğal Çözümler

Ter Kokusuna Ne İyi Gelir? Ter Kokusuna Doğal Çözümler

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ter kokusu şikayetleri yeniden başladı. Kadın erkek fark etmeksizin herkesin oldukça fazla şikayetçi olduğu ter kokusu, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Vücutta yaşayan bakterilerin ter atarak asite dönüştürdüğü koku ciddi ter problemlerine sebep oluyor. Peki, ter kokusu neden olur? ter kokusuna ne iyi gelir? İşte ter kokusuna doğal çözümler…

Sağlık / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:28
Ter Kokusuna Ne İyi Gelir? Ter Kokusuna Doğal Çözümler

Ter kokusu günümüzde pek çok insanın şikayetçi olduğu konulardan birisidir. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen ter kokusu hoş olmayan bir koku olması sebebiyle engellenmeye çalışılmaktadır. Bazıları bu kokunun oluşum sebebini merak ederken bazıları ise ter kokusuna ne iyi gelir? Sorusunun cevabını arıyor. Peki, ter kokusuna ne iyi gelir? Ter kokusuna iyi gelen bitkiler nelerdir?

Ter Kokusu Neden Olur?


Vücut kokusu terin parçalanmasına sebep olan bakterilerden meydana gelmektedir. Büyük ölçüde apokrin bezlerden kaynaklanan bu koku kişileri olumsuz etkileyebilmektedir. Vücut kokusuna sebep olan bu bezler meme, genital bölge, koltuk altı ve kulaklarda yer almaktadır. Vücudun çeşitli bölgelerinde olması sebebiyle genel bir terlemeye sebep olan apokrin bezler kötü kokunun en büyük sebepleri arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorlar ter kokusu neden olur sorularına bu şekilde yanıt vermektedir. Bu sebeple ter kokusu problemini her insanda olduğunu kabul etmek ve ter kokusuna iyi gelen doğal yöntemler kullanmak gerekmektedir. Bu duruma göre ter kokusuna ne iyi gelir?



Ter Kokusuna Ne İyi Gelir?

 

Ter kokusuna iyi gelen en büyük etken limon suyudur. Limon suyu da sirke gibi vücudun ph derecesini yükseltir ve bakterilerin yaşamasına engel olur. Aynı zamanda vücudun her bölgesinde kullanılabilir olması da limon suyunun en büyük avantajlarından birisidir. Limonun yarısını kestikten sonra pamuğa sıkın ve yoğun terleme olan bölgelere uygulayın. Limon suyu kısa süre içerisinde ter kokusu problemini ortadan kaldıracaktır.

Ter kokusuna iyi gelen bir diğer ter kokusuna iyi gelen doğal çözüm ise elma sirkesidir. Birkaç parça pamuğun üzerine elma sirkesi döktükten sonra koltuk altı gibi sık terleyen bölgelere uygulayabilirsiniz. 2-3 dakika bekletildikten sonra yıkanan elma sirkesi gün boyu ter kokusunu önleyecektir. Aşırı terlemeyi azaltacak olan elma sirkesi ter kokusunu önleyen doğal yöntemler arasında en sık kullanılan yöntemdir. Bu iki yöntemin yanı sıra ter kokusuna iyi gelen yöntemler de vardır. Vücuda sürmenin yanı sıra tüketilerek ter kokusunu önleyecek bitkiler kullanılabilir. Ter kokusuna iyi gelen bitkiler çeşitli yöntemlerle kullanılarak ter kokusu problemi çözülebilir. Peki, ter kokusuna iyi gelen bitkiler nelerdir?

Ter Kokusuna İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?


• Elma sirkesi

• Karbonat

• Limon

• Maydanoz

• Yasemin bitkisi

Ter kokusuna iyi gelen bitkiler arasında yer almaktadır. Bu bitkileri kullanarak uzun süre ter kokusunu önlemek mümkündür.



Ter kokusuna bitkisel çözüm arayan kişiler bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı suyu karıştırarak terleyen bölgeye uygulayabilirler. Karbonat-su karışımı ter kokusuna en iyi çözüm yolu olarak bilinmektedir. Yaz aylarının büyük bir probleme dönüşmesine sebep olan ter kokusu bu doğal yöntem ile kolaylıkla ortadan kaldırılabilmektedir.

Ter Kokusuna Ne Iyi Gelir?Ter Kokusu Neden Olur?Ter Kokusuna Iyi Gelen Bitkiler Nelerdir?Ter Kokusuna Doğal Çözümler


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