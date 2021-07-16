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Microsoft'un Türkiye iddiası bomba etkisi yarattı! İsrail Türkiye'yi izliyor...

Microsoft'un Türkiye iddiası bomba etkisi yarattı! İsrail Türkiye'yi izliyor...

Microsoft'tan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre İsrail, geliştirdiği casus yazılımı ile Türkiye'deki siyasetçileri, gazetecileri ve aktivistleri izliyor.

Dünya / 16 Temmuz 2021 Cuma 12:59
Microsoft'un Türkiye iddiası bomba etkisi yarattı! İsrail Türkiye'yi izliyor...

ABD'li şirket Microsoft, İsrail'de geliştirilen bir casus yazılım ile İsrail'in Türkiye'deki gazetecileri, siyasetçileri, akademisyenleri ve aktivistleri izlediklerini duyurdu. 

 ABD merkezli Microsoft bir açıklama yaparak, İsrail merkezli bir hacker şirketinin kullandığı casus yazılımı engellediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce siyasetçiyi, insan hakları aktivistini, gazeteciyi, akademisyeni izlediklerini açıklayan Microsoft, Toronto Üniversitesi bünyesindeki kuruluş Citizen Lab ile birlikte çalıştıklarının da altını çizdi.

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ Mİ İZLİYOR?

Şirket, hacker grubunun Candiru adı da dahil olmak üzere farklı isimlerle tanındığını aktardı. Bir yazılım güncellemesiyle casus yazılımın engellendiğini aktaran Microsoft, “Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Ermenistan ve Singapur'da bazı hedeflere saldırdılar” ifadesine yer verdi. Şirket özel olarak kimlerin hedefe alındığını ise açıklamadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE VE HÜKÜMETLERE SATILIYOR 


Candiru'nun casus yazılımının Uluslararası Af Örgütü ve Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir) gibi kuruluşların internet sitelerini kullandığı ve bunların arkasına gizlendiği belirtildi. Microsoft ve Citizen Lab'in yaptığı araştırmaya göre bu tür siber saldırı sistemlerinin hükümetlere ve güvenlik güçlerine satıldığı ve bunun hiç saydam olmadığı aktarıldı.


BASKICI HÜKÜMETLER MASUM SİVİLLER ÜZERİNDE KULLANIYOR 


Microsoft'un resmi blogunda yayınlanan makalede, “Bazı baskıcı hükümetler bunları masum siviller üzerinde kullanıyor. Özel sektördeki şirketlerin siber silah geliştirip bunu satması insanlar, işletmeler ve her boyuttaki hükümetler için çok tehlikeli” ifadesi kullanıldı.

16 MİLYON KARŞILIĞINDA 10 FARKLI CİHAZI TAKİP 


Yapılan araştırmada ise Candiru'nun nasıl çalıştığı belirtildi. İncelemeler sonucunda Candiru, 16 milyon euro karşılığında müşterinin istediği herhangi bir ülkedeki 10 farklı cihazı takip etme teklifini sunuyor. Ekstra 5.5 milyon euro ödenmesi durumunda ise 5 farklı ülkedeki ekstra 25 cihazı da takip edebiliyor.

Yapılan açıklamada Candiru'nun mobil cihazları, bilgisayarları ve bulut depolama sistemleri hedef aldığı belirtildi.

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