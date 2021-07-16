CHP ve İP 15 Temmuz'un yıldönümünde bile FETÖ'yü korudu!

Teröristlere tahliye, KHK'lılara atama sözü veren CHP ile ortağı İYİ Parti, 15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ'cülere umut oldu. CHP ve İYİ Parti, terörle mücadelede sürecini ve FETÖ'nün kamudan temizlenmesini hızlandıran OHAL yetkilerinin 3 yıl daha uzatılması talebine karşı çıktı. İlk açıklama İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.



FETÖ AĞZIYLA ELEŞTİRİ



‘KONTROLLÜ DARBE' SÖYLEMİNE OMUZ VERDİ



FETÖ'CÜLERİ MUHALİF YAPTI



DEMOKRASİ İÇİN GERİ ADIM OLUR



TBMM'de düzenlediği basın toplantısında FETÖ'nün soruşturmaların meşruiyetini tartışmaya açmak için ortaya attığı iddiaları gündeme getiren Türkkan şunları kaydetti:” Bu OHAL maddesiyle TMSF üzerinden kayyım atamak tehdidiyle iş adamlarını muhalif olmaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmayanları da bir dilekçeyle FETÖ borsasının kucağına itiyorlar. Bu OHAL, Türkiye'yi demokrasiden gitgide uzaklaştıran bir sürecin ismidir. Toplumun bütün kesimlerini, Meclis'te bu hafta görüşülecek olan OHAL yasasında direnç göstermeye davet ediyorum.”251 kişiyi katleden örgütün özel toplantılar sonrasında ortaya attığı “20 Temmuz darbesi”, “Tiyatro darbe', ‘Kontrollü darbe' söylemlerini destekleyen ifadeler kullanan Türkkan, FETÖ'cüleri de masum muhalif yaptı. Türkkan “FETÖ mücadelesi konusunda hükümeti samimi bulmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. İktidar, FETÖ darbesini kendisine sunulmuş bir nimet olarak değerlendirip bu darbeye karışanları, darbeye zemin hazırlayanları, darbeye çanak tutanları ülke yönetiminden göndereceğim diye; bu darbeyi bahane edip, muhalif ne kadar kişi varsa teker teker cadı avına çıkmıştır “ dedi.Türkkan şunları söyledi: “İktidar, darbeyi kendisine nimet zannedip onu bir beyzbol sopası gibi yanında tutup muhalif kim varsa FETÖ beyzbol sopasıyla dövmeye başladı. Burada amaç FETÖ ile mücadele etmekten maalesef uzaklaştı. Gayriciddi bir mücadele olmaz. Dolayısıyla FETÖ mücadelesi konusunda hükümeti samimi bulmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”İYİ Parti'li Türkkan'a ittifak ortağı CHP'den de destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı televizyon programında OHAL düzenlemesine karşı çıktı. Özel şunları kaydetti: AK Parti, OHAL'de 5 yılın sonunda bir 3 yıl daha ilave istiyor. Bu Türkiye demokrasisi açısından büyük bir geri adımdır. OHAL'siz Türkiye'yi yönetemiyorsanız bu bir utanç durumudur, ne kadar utanıyorlar ne kadar sıkılıyorlar bilmiyoruz. AK Parti, demokrasimize özgürlüklerimize anayasal düzeni bize iyi gelmedi.