Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları 16 Temmuz 2021 ne kadar? 16 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 16 Temmuz 2021 yatırımcılar ve alıcılar tarafından merak ediliyor. Neredeyse tüm vatandaşların yakından takip ettiği güncel altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor. Ons fiyatı yükselirken Altın fiyatları 16 Temmuz 2021 düşüyor. Kapalı Çarşı'da güncel altın fiyatlarının düşmesi yatırımcıları üzerken alıcıları sevindiriyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları 16 Temmuz 2021 ne kadar? Sizler için 16 Temmuz 2021 güncel altın fiyatlarını yazdık.









Altın fiyatları 16 Temmuz 2021 Ne Kadar?



Altın Fiyatları Düşecek Mi, Yükselecek Mi?



Gram altın 16 Temmuz 2021 fiyatı 495-499 TL arasında değişiyor.Çeyrek altın 16 Temmuz 2021 fiyatı 808-825 TL arasında değişiyor.Cumhuriyet altını 16 Temmuz 2021 fiyatı 3.329-3.362 TL arasında değişiyor.16 Temmuz 2021 altın yorumlarında ABD enflasyon verileri ve FED Başkanının konuşmaları sayesinde altının ons fiyatının yükseldiği belirtiliyor. Altının ons fiyatı tüm dünya çapında yükseliyor. Ancak Türkiye'deki altın dolar üzerinden hesaplandığı için dolar düştükçe altın fiyatları da düşüşe geçiyor. Haftaya Kurban Bayramı tatili olacağından ötürü, gram altın 492 – 504 TL arasında işlemlerini gerçekleştirecektir.? Sorularının yanıtları bu şekildedir.