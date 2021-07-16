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Almanya'da ordu harekete geçti! Felaketin bilançosu korkunç!

Almanya'da ordu harekete geçti! Felaketin bilançosu korkunç!

Almanya son zamanların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde gerçekleşen sel ve su baskınlarında her an ölü sayısı yükseliyor. Edinilen bilgiye göre ölü sayısı 103'e yükselirken binin üzerinde kayıp var.

Dünya / 16 Temmuz 2021 Cuma 13:19
Almanya'da ordu harekete geçti! Felaketin bilançosu korkunç!

Almanya'nın batısında gerçekleşen sel ve su baskını felaketinin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde fazla yağıştan kaynaklanan felakette arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alman hükümetinin kayıpları kurtarmak için bölgeye 850 asker göndererek orduyu devreye soktuğu açıklandı. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 40 ila 60 kişinin daha arandığını belirtti. Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı kaydedildi.

EVLER ÇÖKTÜ, CADDELER SU ALTINDA KALDI


İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.



MERKEL SÖZ VERDİ


ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi.

Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti.

Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI


Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek,

'Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz' denildi.



Son gelen bilgiere göre Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi.Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı kaydedildi.

EVLER ÇÖKTÜ, CADDELER SU ALTINDA KALDI


İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

MERKEL SÖZ VERDİ


ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi.

Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti.



Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI


Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek,

'Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz' denildi.



Son gelen bilgiere göre Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi.

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