AK Parti harekete geçti! Seçim düzenlemesinde flaş detay! İttifak barajı için 2 formül!

Ak Parti tarafından düzenlenen seçim yasası taslağı Başşkan Erdoğan'ın onayının ardından MHP'ye gönderildi.



Türkiye barajını yüzde 5'e indiren, seçime girmede grup kurma kriterini kaldıran, daraltılmış bölge modelini içerin çalışmaya ilişkin MHP görüşlerini AK Parti'ye iletti. MHP'nin yanıtı üzerinden yeniden çalışma yapılmaya başlandı. Üzerinde durulan konular ise şöyle:



DARALTILMIŞ BÖLGEYE ORTAK LİSTE



İTTİFAK İÇİ BARAJ



AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi'nin ruhuna daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önerdi. Buna MHP olumlu yaklaşmadı.AK Parti ise MHP'nin kaygılarını gidermek için alternatifler üzerinde duruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu alternatiflere göre daraltılmış bölge aynen kalacak.Ancak Cumhur İttifakı partileri birinin çok daha güçlü olduğu seçim çevrelerinde ortak liste çıkartılması ya da güçlü olana destek verip diğer partinin orada aday göstermeyebilecek.MHP, seçimlerde Türkiye barajının yüzde 5'e indirilmesine sıcak baktı ancak ittifak içi baraj getirilmesini önerdi. AK Parti'nin teklifinde bu yoktu ancak MHP'den gelen istek üzerine çalışma yapılıyor.Bu konuda da alternatifli bir çalışma yapıyor. Bunlardan biri ittifak içi 2 olması. Diğeri ise ittifaka katılan parti sayısı arttıkça ittifak içi barajında da yükselmesi.