Eve erzak almaya değil devlete sahip çıkmaya gitti!

15 Temmuz gecesi şehit olan Batuhan Ergin'in ailesini darbe girişiminin 5.yıldönümünde yine buruk ve acı kapladı. Acılı baba Ahmet Ergin, 'Oğlum gencecik yaşında milli iradeye sahip çıkmak için gittiği köprüde şehitlik mertebesine erdi.



Oğlumuzla gurur duyduk. Ancak Persilvanyadaki sümüklü hain Türkiye'ye getirilip cezalandırılırsa acımız biraz olsun diner' dedi. Batuhan Ergin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete eren 251 kahramandan biriydi.



Henüz 21 yaşında, hayatının baharındaydı. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez 'Eve erzak almaya değil devlete sahip çıkmaya geldik' diyerek arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne çıkmış; ancak darbecilerin kurşunlarına hedef olmuştu.









MOTOSİKLET TUTKUNUYDU



YAKALA YAKALA BİTMİYORLAR



Şehit Batuhan Ergin, Deniz-Ahmet çiftinin ikinci çocukları olarak 29 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmişti. En büyük hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Babası Ahmet Ergin, 15 Temmuz 2016 tarihinde oğlunun bu hayalini gerçekleştirmiş ve hediye olarak bir motosiklet almıştı.O gün birkaç saat motosiklete binen Batuhan, aynı günün akşamı ise şehit olmuştu. Şehidin babası Ahmet Ergin, oğlunun motosiklet tutkunu olduğunu belirterek, 'En büyük isteğiydi motosiklet sahibi olmak. Ama motosiklete kavuştuğu gün şehit düştü.Batuhan, vatanına, milletine, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez köprüye çıktı. Oysa motosikletine sadece birkaç saat binebilmişti. Sonra şehit haberi geldi. 15 Temmuz'u gerçekleştirenleri her gün lanetliyorum..' dedi.Acılı baba Ahmet Ergin, şehit oğlundan ayrı 5 yıl geçtiğini belirterek, 'Onsuz geçen 5 yılda 10 bayram, 5 babalar ve 5 anneler günü, 5 çarpı 365 acılı gün geçti.Bu şerefsizleri yakala yakala bitmiyorlar. İçimize ne kadar girmişler bilmiyoruz. Ne zaman bitecekler bilemiyorum. Ancak Persilvanya'daki hain başı Türkiye'ye getirilip hak ettiği cezayı alır da oğlumun ve diğer şehitlerin intikamı alınır ancak o zaman biraz olsun acımız diner 'dedi.