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Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü kimdir? Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında?

Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü kimdir? Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Mehmet Naci İnci atandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü kimdir? Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında? Mehmet Naci İnci nerelidir? İşte Mehmet Naci İnci’nin hayatı…

Eğitim / 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:32
Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü kimdir? Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu bu gece görevden alınmıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Mehmet Naci İnci vakeleten göreve başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin rektör yardımcısı olan Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü kimdir? Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci kaç yaşında? Mehmet Naci İnci nerelidir? Sizler için Mehmet Naci İnci kimdir sorusunu yanıtladık.

Mehmet Naci İnci kimdir

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?


Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi fizik dalında lisansını tamamladı. Ardından 1992 yılında fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan Mehmet Naci İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent oldu. 1996 yılında ise doçentliğini aldı.

Mehmet Naci İnci 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'ya konuş araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. Üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarlarının kurulmasında görev aldı.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör oldu ve 2014-2018 yıllarında bölüm başkanlığı yaptı. Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Mehmet Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerinde çalışmalar yürüttü. Ayrıca İnci, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları sayesinde uluslararası iki patent aldı.

Mehmet Naci İnci kimdir

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BELLİ OLDU MU?


Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Mehmet Naci İnci vekaleten atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanı açıldı. Rektör adayları 2 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.


Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Mehmet Naci İnci kimdir sorusunun yanıtı bu şekildedir.

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