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Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı

Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı

Türk askeri, gittiği her yere huzur ve barış götürüyor. Ayak bastığı her yeri yakıp yıkan, talan eden emperyalist güçlerin ordularına karşın Mehmetçik, şanlı tarihine yakışır bir şekilde örnek davranış sergilemeye devam ediyor. Son olarak Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaparak gönülleri fethetti.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:37
Mehmetçik, Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım ve onarımını yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımının sürdüğünü belirtti. Bakanlık, bu kapsamda Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yapan personelden fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı.' ifadelerine yer verildi.



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