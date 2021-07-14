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Kellik neden olur? Kellik için doğal çözümler nelerdir? Evde saç çıkarma yöntemleri

Kellik neden olur? Kellik için doğal çözümler nelerdir? Evde saç çıkarma yöntemleri

Kellik için doğal çözüm yöntemleri özellikle erkekler tarafından oldukça araştırılan bir konudur. Peki kellik neden olur? Kellik için doğal çözümler nelerdir? Saç çıkarmak için doğal yöntemler nelerdir? İşte evde saç çıkarma yöntemleri…

Sağlık / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:10
Kellik neden olur? Kellik için doğal çözümler nelerdir? Evde saç çıkarma yöntemleri

Kellik için doğal çözüm yöntemleriyle saçlarınıza tekrar kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz? Kellik özellikle erkeklerin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Kellik şiddetli saç dökülmesinden kaynaklanır. Sıklıkla aile geçmişi ya da stresli bir yaşam öyküsü sonrası ortaya çıkar. Genelde 30-40 yaş arasında başlayan kellik için doğal çözüm yöntemleri vardır. Saçlarına kavuşmak isteyen kişiler Kellik için doğal çözümler nelerdir? Evde saç çıkarma yöntemleri nelerdir? Sorularına yanıt arar. Bugün sizlere kellik için doğal çözüm yöntemlerini yazdık.

Kellik Neden Olur?


Kellik şiddetli saç dökülmesiyle başlar. Kelliğin altında yatan birçok sebep bulunur. Ancak en etkili olanı ailede daha önce görülmüş olması ya da aşırı stresli bir hayatın olmasıdır. Kelliğe neden olacak diğer faktörler ise
-Sağlık sorunları
-Beslenmedeki eksiklikler
-Hormonal değişiklikler
-Saçlara uygulanan bazı işlemler
-Belirli ilaçların düzenli tüketimi
-Kemoterapi gibi çok invaziv tedaviler olarak sıralanabilir.

Kellik İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?


-Dengeli beslenin,

-Sıkı saç stillerini kullanmayın,

-Saçlarınızı tararken dikkatli olun,

-Saç maşası, sıcak yağ uygulamaları ve perma gibi ağır saç işlemlerinden kaçının,

-Saç düzleştirici, saç kurutma makinesi ve benzerlerini çok sık kullanmayın,

-Stresi ve duygusal gerilimi yönetmenize yardımcı olacak teknikler uygulamaya çalışın.

Kellik İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?


Kellik tedavisi için saç ekimi, lazer tedavisi ve saç lifi aşıları kullanılır.

Kellik İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kellik İçin Doğal Tedavi Yöntemleri


Sarımsak, limon ve soğan kürü:

1 limonun suyunu sıkın, 1 adet soğanı küp küp doğrayın, 1 diş sarımsağı soyun ve hepsini blenderda karıştırın. Karışımı saç derisine sürün ve 10 dakika beklettikten sonra şampuanla yıkayın.

Aloe vera:

2 yemek kaşığı aloe vera jelini, 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak saç derinize uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra bölgeyi durulayın.

Hindistan cevizi sütü ve havuç:

2 adet havucu dilimleyin ve üzerine 1 bardak Hindistan cevizi sütünü ekleyerek blenderdan geçirin. Saç derinize uygulayın ve yarım saat beklettikten sonra yıkayın.

Yeşil çay:

Yeşil çayı demledikten sonra soğumaya bırakın. Duş alırken çayı saçınıza tonik olarak dökün ve durulayın.

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