Kellik neden olur? Kellik için doğal çözümler nelerdir? Evde saç çıkarma yöntemleri

Kellik için doğal çözüm yöntemleriyle saçlarınıza tekrar kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz? Kellik özellikle erkeklerin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Kellik şiddetli saç dökülmesinden kaynaklanır. Sıklıkla aile geçmişi ya da stresli bir yaşam öyküsü sonrası ortaya çıkar. Genelde 30-40 yaş arasında başlayan kellik için doğal çözüm yöntemleri vardır. Saçlarına kavuşmak isteyen kişiler Kellik için doğal çözümler nelerdir? Evde saç çıkarma yöntemleri nelerdir? Sorularına yanıt arar. Bugün sizlere kellik için doğal çözüm yöntemlerini yazdık.





Kellik Neden Olur?



Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?



Kellik İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Kellik İçin Doğal Tedavi Yöntemleri



Kellik şiddetli saç dökülmesiyle başlar. Kelliğin altında yatan birçok sebep bulunur. Ancak en etkili olanı ailede daha önce görülmüş olması ya da aşırı stresli bir hayatın olmasıdır. Kelliğe neden olacak diğer faktörler ise-Sağlık sorunları-Beslenmedeki eksiklikler-Hormonal değişiklikler-Saçlara uygulanan bazı işlemler-Belirli ilaçların düzenli tüketimi-Kemoterapi gibi çok invaziv tedaviler olarak sıralanabilir.-Dengeli beslenin,-Sıkı saç stillerini kullanmayın,-Saçlarınızı tararken dikkatli olun,-Saç maşası, sıcak yağ uygulamaları ve perma gibi ağır saç işlemlerinden kaçının,-Saç düzleştirici, saç kurutma makinesi ve benzerlerini çok sık kullanmayın,-Stresi ve duygusal gerilimi yönetmenize yardımcı olacak teknikler uygulamaya çalışın.Kellik tedavisi için saç ekimi, lazer tedavisi ve saç lifi aşıları kullanılır.1 limonun suyunu sıkın, 1 adet soğanı küp küp doğrayın, 1 diş sarımsağı soyun ve hepsini blenderda karıştırın. Karışımı saç derisine sürün ve 10 dakika beklettikten sonra şampuanla yıkayın.2 yemek kaşığı aloe vera jelini, 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak saç derinize uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra bölgeyi durulayın.2 adet havucu dilimleyin ve üzerine 1 bardak Hindistan cevizi sütünü ekleyerek blenderdan geçirin. Saç derinize uygulayın ve yarım saat beklettikten sonra yıkayın.Yeşil çayı demledikten sonra soğumaya bırakın. Duş alırken çayı saçınıza tonik olarak dökün ve durulayın.