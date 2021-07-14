Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın - Kurucaşile yolunun açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın - Kurucaşile yolunun açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bartın'ın Kastamonu ve Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan diye tabir ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında yer alıyor. Turizm alanında yakalanan ivmeye bağlı olarak bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı.
Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz-Karaman köyü arasındaki bölümünü bugün hizmete sunuyoruz.