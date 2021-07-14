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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın - Kurucaşile yolunun açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın - Kurucaşile yolunun açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın - Kurucaşile yolunun açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın - Kurucaşile yolunun açılışını yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bartın'ın Kastamonu ve Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan diye tabir ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında yer alıyor. Turizm alanında yakalanan ivmeye bağlı olarak bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı.

Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz-Karaman köyü arasındaki bölümünü bugün hizmete sunuyoruz.


YOL MESAFESİNİ 15 KİLOMETRE KISALTMIŞ OLACAĞIZ


Bu güzergahta 267 metrelik Cumayalı viyadüğünü inşa ettik. Proje kapsamında toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan güzergahı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttı. Yolun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız.
Bu önemli eserin inşasında emeği geçen bakanlığımız başta olmak üzere kurum, yüklenici firma, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

Biz şanlı tarihi ile medeniyetiyle, değerleriyle büyük bir milletiz. Biz geleceğe dair büyük hayalleri olan devletiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 senesine daha üretken, daha müreffeh şekilde girmek istiyoruz. 2053, 2071 vizyonumuzu kuruyoruz.

2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlara Osmangazi Köprüsü'nü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ni Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Ovit Tünellerini ve pek çok eseri ekledik.

Bartın Kurucaşile YoluErdoğan'dan Yol Açılışı


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