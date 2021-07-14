Akıncı Üssü davasında 'izdivaç mesulü' detayı! Yeğenlerini bakın kimlerle evlendirmiş!

Gerekçeli kararda örgüt mensubunun seçtiği kişiyle biraraya getirildiği, tarafların anlaşması durumunda ise evlendirme işleminin gerçekleştirildiği, katalog evliliğin örgütte zorunluğu olduğu kaydedildi. Katalog evlilik yapmayanların ise örgüte olan sadakatinin sorgulandığı anlatıldı. Stratejik olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgüte dahil etmek amacıyla iş adamlarının çocuklarıyla yeğenlerini evlendirdiği bilgisi de verildi.



KATALOGDAN EŞ SEÇMİŞLER

KADINLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR

ÖRGÜTTE KATALOG DIŞI EVLİLİK YASAK





YEĞENLERİNİ İŞ ADAMLARININ ÇOCUKLARIYLA EVLENDİRMİŞ





BOŞANMA KARARINI BİLE ÖRGÜT VERİYOR

Kararda FETÖ/PDY terör örgütünün, örgüt mensuplarını örgüt içi evliliğe özendirip teşvik ettiği ve bu konuda örgüt içinden sorumluların olduğu aktarıldı. Ev abileri tarafından örgüt evlerinde bekar örgüt mensuplarının evlenme isteğinin olup olmadığı tespit edildiği ifade edildi. Evlenme isteği olan örgüt mensuplarının kriterlerini ev abisine bildirdiği daha sonra uygun görülürse hususun izdivaç mesulüne aktarıldığı anlatıldı. İzdivaç mesulü olarak tabir edilen kişilerin örgüt mensubuna karşı cinsten kişilerin fotoğraflarından oluşan kataloğun gösterildiği ve örgüt mensubunun katalogdan seçtiği kişi ile yüz yüze getirilip görüşme sağladıkları aktarıldı. Tarafların anlaşması durumunda görüşmelere devam edildiği daha sonra ailelerin tanışması sağlanarak evlenme işlemini gerçekleştirdikleri belirtildi.Evlilik gerçekleştikten sonra, evlenen kızın tüm geçmiş bağlantılarının temizlendiği anlatılan gerekçeli kararda telefon hatları, sosyal medya hesapları ve mail adreslerinin de değiştirildiği aktarıldı. Örgüt üyeleri için oluşturulmuş izdivaç kataloğunda kadınların çeşitli kategorilere ayrıldığı, her ilde kadınlardan da seçilen örgütün bir evlendirme mesulü olduğu kaydedildi.Örgüt üyelerinin genel olarak kendilerine gösterilen kimse ile evlenmek zorunda olduğu ifade edildi. FETÖ mensuplarının örgüt içeresinden biriyle evlenmesinin genel kural olduğu saptanan kararda özellikle mahrem hizmetlerde görev alanların örgüt içi evlilik yapmalarının istendiği anlatıldı. Bu yöntemle örgüt üyelerinin örgüte bağlılığının sağlandığı ve kopmaların engellendiği, katalog evliliği yapmayanların ise örgüte olan sadakatinin sarsıldığı açıklandı.Örgüt yöneticilerinin ayrıcalıklı olarak mutlaka örgüt içi evlilik yapmak zorunda olduğu yapılanmada örgütten olmayan biriyle yapılan evliliklerin stratejik olup bürokrat, siyasetçi ve iş adamlarını örgüte kazandırıp akrabalık bağı kurulması amaçlandığı belirtildi. Bazı evlilikleri bizzat örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in organize ettiği, Ali Katırcıoğlu, Yusuf Pekmezci ve İsrafil Çalışkan gibi örgüte hizmet eden iş adamlarının çocuklarını yeğenleriyle evlendirdiği de kararda kaydedildi. Yine aynı şekilde örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan sanıklar Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Osman Karakuş gibi isimlerin de örgüt elebaşının yeğenleri ile evlendirildiği bilgileri verildi.Örgüt üyelerinin evliliği sürdüremeyip boşanma aşamasına gelmesi durumunda mutlaka bağlı imama bilgi verildiği hiç kimsenin kendi inisiyatifini kullanarak kendi öz iradesiyle boşanmasına izin verilmediği, evlenmelere de boşanmalara da yine örgütün üst düzey yöneticilerinin karar verdiği belirtildi. Çocuğu olmayan örgüt üyelerinin ise Pensilvanya'ya gidip örgüt elebaşının okuduğu hurmayı yiyerek çocuk bekledikleri aktarıldı.