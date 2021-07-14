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Afrin’de PKK katliamı: 35 kişinin cansız bedeni bulundu!

Afrin’de PKK katliamı: 35 kişinin cansız bedeni bulundu!

Suriye'nin Afrin kentindeki toplu mezarda bölgede daha önce PKK tarafından katledilen 35 kişinin cansız bedeni bulundu. Cansız bedenlerin çuvallar içerisine konulmuş olduğu bildirildi..

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:39
Afrin’de PKK katliamı: 35 kişinin cansız bedeni bulundu!

Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü PKK-PYD-YYG 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesinde boş araziye iş makinesi (kepçe) vasıtası ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptı.

Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü.

İhbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı.

35 SİVİL KATLEDİLDİ

Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.

Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü.

İhbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı.

Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.

CANSIZ BEDENLER KİME AİT?

Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın (15 Temmuz 2021) devam edecek.

Cesetlerine ulaşılan 35 kişinin kimlik belirleme çalışmalarına kazı çalışması tamamlandıktan sonra başlanacak.


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