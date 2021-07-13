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'Tosuncuk' için hesap vakti! 3 bin 762 mağdur ifade verecek...

'Tosuncuk' için hesap vakti! 3 bin 762 mağdur ifade verecek...

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, tutuklandıktan sonra savcılıktaki ifadesinde "ben de mağdurum" demişti. Tosuncuk, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aydın, SEGBİS aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak ifade verecek.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 09:23
'Tosuncuk' için hesap vakti! 3 bin 762 mağdur ifade verecek...

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, tutuklandıktan sonra alınan ifadesinde 'Hatalarım oldu ama ben de mağdurum' savunmasını yaptı. Son olarak ağabeyi de gözaltına alınan Aydın, 2'si firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapacak. Davada 3 bin 762 kişinin mağdur ifade verecek.

'MAĞDURUM' SAVUNMASI TUTMADI

Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklandı.

102 mağdurun daha şikayetçi olduğu soruşturma dosyası kapsamında ifade veren Aydın, 'Dolandırma amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında hep mağdurların parasını ödemeyi düşündüm. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum.' dedi.

Aydın, 'Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın' dedi. Cezaevine gönderildi.' ifadelerini kullandı.

HESAP VAKTİ GELDİ

Güvenlik gerekçesiyle Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gönderilen Mehmet Aydın için artık hesap vakti. Binlerce mağdurun şikayetçi olduğu Çiftlik Bank davasında ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.

2 yıl önce açılan dava kapsamında firari olması nedeniyle ifadesi alınamayan Aydın, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada ilk savunmasını yapacak.

ARTIK HAKİM KARŞISINDA OLACAK

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, bir numaralı sanık Mehmet Aydın'ın bulunduğu cezaevinden 13 Temmuz Salı günü ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile ifade vermesi için yazı gönderdi.

SEGBİS yöntemiyle ifadesi alınacak olan Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada celse arasında mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek. Sabah'ın haberine göre, Aydın hakkında açılan ve 750 mağdurun bulunduğu 2. Çiftlik Bank davasına da girecek.

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