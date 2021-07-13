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Taciz, tecavüz, şiddet ne ararsan var! CHP'den istifa edince bakın ne yaptılar!

Taciz, tecavüz, şiddet ne ararsan var! CHP'den istifa edince bakın ne yaptılar!

CHP'nin taciz, tecavüz haberlerinden sonra skandallarına şiddet de eklendi. CHP Bursa Mudanya Belediye Meclis üyesi Mehmet Er, partiden istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İstifasının ardında aynı belediyede çalıştığı belirtilen iki kişi tarafından darp edildi.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 16:33
Taciz, tecavüz, şiddet ne ararsan var! CHP'den istifa edince bakın ne yaptılar!

Bursa Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İstifadan sonra Er, iddiaya göre CHP'li belediyede çalışan iki kişi tarafından darp edildi. Taciz, tecavüz, şantaj skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin yeni vukuatı olarak görülen vahim olayda Er, partisini değiştirdiği için sokak ortasında tekme tokat dövüldü. 



ROZETİNİ BİZZAT İNCE TAKTI


Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, 18 haziranda Muharrem İnce'nin genel başkan olduğu Memleket Partisi'ne katıldı. Er'e parti rozetini de bizzat Muharrem İnce taktı.



Geçen günlerde eve gitmek için yola çıkan Mehmet Er'in yolu, iki kişi tarafından kesildi. Memleket partisine geçen meclis üyesi, Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen şahısların saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Memleket partili il ve ilçe yöneticileri yaşanan olayı kınadı. Darp raporu alan Er, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Memleket PartisiChp'de TacizMehmet Er


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