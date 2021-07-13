Taciz, tecavüz, şiddet ne ararsan var! CHP'den istifa edince bakın ne yaptılar!

Bursa Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İstifadan sonra Er, iddiaya göre CHP'li belediyede çalışan iki kişi tarafından darp edildi. Taciz, tecavüz, şantaj skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin yeni vukuatı olarak görülen vahim olayda Er, partisini değiştirdiği için sokak ortasında tekme tokat dövüldü.









ROZETİNİ BİZZAT İNCE TAKTI



ŞİKAYETÇİ OLDU



Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, 18 haziranda Muharrem İnce'nin genel başkan olduğu Memleket Partisi'ne katıldı. Er'e parti rozetini de bizzat Muharrem İnce taktı.Geçen günlerde eve gitmek için yola çıkan Mehmet Er'in yolu, iki kişi tarafından kesildi. Memleket partisine geçen meclis üyesi, Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen şahısların saldırısına uğradı.Memleket partili il ve ilçe yöneticileri yaşanan olayı kınadı. Darp raporu alan Er, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.