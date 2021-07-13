Taciz, tecavüz, şiddet ne ararsan var! CHP'den istifa edince bakın ne yaptılar!

CHP'nin taciz, tecavüz haberlerinden sonra skandallarına şiddet de eklendi. CHP Bursa Mudanya Belediye Meclis üyesi Mehmet Er, partiden istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İstifasının ardında aynı belediyede çalıştığı belirtilen iki kişi tarafından darp edildi.
Bursa Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İstifadan sonra Er, iddiaya göre CHP'li belediyede çalışan iki kişi tarafından darp edildi. Taciz, tecavüz, şantaj skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin yeni vukuatı olarak görülen vahim olayda Er, partisini değiştirdiği için sokak ortasında tekme tokat dövüldü.