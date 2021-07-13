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Koronavirüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı yükseldi!

Koronavirüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı yükseldi!

Dün gece Irak'ta bir koronavirüs pandemi hastanesinde çıkan yangında can kaybı yükseldi. Son bilgilere göre yangında 64 kişi hayatını kaybetti.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 10:26
Koronavirüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı yükseldi!

Dün gece Irak'ta bir koronavirüs pandemi hastanesinde çıkan yangında can kaybı yükseldi. Son bilgilere göre yangında 64 kişi hayatını kaybetti.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 64'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.

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