Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Huzursuz Bacak Sendromuna Ne İyi Gelir?

Huzursuz bacak sendromu her yaşta ve her insanda görülebilen kraonik hareket bozukluğuna verilen isimdir. Genellikle genç yaşlarda başlayan ancak ilerleyen yaşlarda şiddetini artıran huzursuz bacak sendromu günlük aktiviteleri etkileyebilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Bu duruma göre, huzursuz bacak sendromu tedavisi nasıldır? Huzursuz bacak sendromu tedavi edilmezse ne olur?





Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?



Huzursuz Bacak Sendromunun Nedenleri Nelerdir?

Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Nelerdir?



Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi Nasıldır?



Huzursuz Bacak Sendromuna Ne İyi Gelir?



Huzursuz bacak sendromu, halk arasında yaygın olan sinir sistemi hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde özellikle dinlenme döneminde vücutta rahatsızlık hissi meydana gelir. Hastalık her yaş grubunda ortaya çıkabilir ancak yaş ilerledikçe hastalığın şiddetinde artış gözlemlenmektedir. Özellikle geceleri artış gösteren rahatsızlık seviyesi, hastalığa sahip olan kişilerin ciddi oranda etkilenmesine sebep olmaktadır.Huzursuz bacak sendromu nedenleri çoğu zaman net bir şekilde söylenememektedir. Yapılan araştırmalar bazı bireylerde hastalığın genetik faktörlerden kaynaklı olarak çıktığını gösterirken bazı bireylerde ise çevresel faktörlerin etkisi ile meydana geldiğini göstermektedir. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda• Genetik yatkınlıklar,• Dopamin dengesinde meydana gelen bozukluk,• Gebelik dönemi,• Demir eksikliği sebebiyle meydana gelen anemi,• Nöropati,• Aşırı alkol tüketimi,• Omurilikte spinal blok oluşumu,• İlaç kullanımı,• Serotonin miktarını yükselten atidepresanlar,Huzursuz bacak sendromunun sebepleri olarak belirtilmektedir. Bu faktörlerin biri ya da birkaçının olması durumunda huzursuz bacak sendromu tedavisinin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.Huzursuz bacak sendromu görülen hastalarda huzursuz bacak sendromu belirtileri kendisini ilk andan itibaren net bir şekilde göstermektedir. İstemsiz bacak hareket ettirme olarak başlayan bu hastalık ilk aşamada yavaş hareketlerden oluşurken ilerleyen aşamalarda ise ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Peki,• Dinlenme ya da uzun süre hareketsiz kalma sonrasında huzursuz bacak sendromu belirtileri görülebilir. Uzun süre hareketsizliğin getirdiği istemsiz bacak hareketleri en yaygınolarak bilinmektedir.• Bacak ve ayaklarda uyuşukluk hissi,• Huzursuzluğun getirdiği sürekli hareket etme dürtüsü,• Gece saatlerinde meydana gelen yoğun bacak ve ayak ağrısı,• Bacaklarda istemsiz seğirme görülmesi,Huzursuz bacak sendromu belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda doktor kontrolüne giderek huzursuz bacak sendromu tedavisi başlatılmalıdır. Peki,Her yaş grubunda aktif olarak görülebilecek olan huzursuz bacak sendromunda ilk olarak sendromun sebebi araştırılır. Sendroma sebep olan faktörle bulunduğunda tedavisi gerçekleştirilerek Huzursuz bacak sendromunun ortadan kaldırılması amaçlanır ancak temel sebebin bulunamadığı durumlar da mevcuttur. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ise ilaç tedavisi uygulanır. Dopamin içeren ilaçların kullanılmasını sağlayan doktorunuz, ilaçların yanı sıra basit ağrı kesicilerle de huzursuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Huzursuz bacak sendromu tedavi yanında uygulanabilecek çeşitli yöntemler de vardır. Bu duruma göreİşte alanında uzman doktorların hazırladığı huzursuz bacak sendromuna iyi gelen şeyler listesi!• Alkol tüketimini azaltmak,• Bacakları sıcak tutmak,• Bacaklara ve ayaklara masaj yapmak,• Yorgunluk hissinden kaçınmak, vücudu çok yormamak,• Uzun süre ayakta kalmamak,• Kahve tüketimini azaltmak,• Alkol ve sigara kullanımını en aza indirgemek,• Düzenli egzersiz gerçekleştirmek,• Düzenli uyku,Sorusunun cevabıdır. Bu faktörlere dikkat ederek sizler de huzursuz bacak sendromunun meydana getirdiği olumsuz etkileri en aza indirgeyebilirsiniz.