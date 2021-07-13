FETÖ'nün 3 aşamalı devleti ele geçirme planı deşifre oldu!

Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararı açıklandı. Açıklanan kararda FETÖ'nün hain darbe girişimine ne zaman ve nasıl karar verdiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, FETÖ'nün hain darbe girişimine 1 Kasım 2015 seçimlerininin ardından karar verdiği öğrenildi.



Akıncı Üssü davasının açıklanan gerekçeli kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl karar verdiği anlatıldı. Kararda, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından FETÖ elebaşısı ve örgüt yöneticileri tarafından darbe girişimine karar verildiği ve darbe girişimini organize edecek örgütün TSK yapılanmasına talimat verdiği kaydedildi.



Darbe planlamasının birinci ve öncelikli hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ele geçirilmesi olduğu, bu kapsamda, örgütün TSK yapılanmasından sorumlu imamları olan sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in TSK içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla beraber darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri belirtildi.



3 AŞAMADA DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANI

AK PARTİ'NİN SEÇİM KAYBETMESİNİ BEKLEYEN FETÖ'NÜN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SEÇİM KAZANMASI SONRASI DARBEYE KARAR VERİLDİ

İMAMLAR DARBE TALİMATI İÇİN ABD'YE GİTTİ

HAKİ CÜBBEYLE DARBE MESAJI

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Kararda örgüt hakkında ve eylemlere ilişkin bilgiler yer alırken darbe girişimine nasıl karar verildiği anlatıldı. Örgütün devleti ele geçirdikten sonra toplumu ve bireyleri FETÖ'nün ideolojisi doğrultusunda yeniden dizayn ederek oligarşik özellikler taşıyan bir zümre eliyle ekonomik, toplumsal ve siyasal gücü yönetmek olduğu kaydedildi. Örgütün bu amacının 3 aşamalı bir plan olduğu anlatılarak, birinci aşamada örgüte eleman kazandırarak taban oluşturmak, ikinci aşamada devletin tüm kurumlarında ve sivil toplumda kadrolaşarak büyük bir güç haline gelmek ve üçüncü aşamada ise devleti ele geçirip anayasal düzeni değiştirmek olduğu belirtildi.Milli Güvenlik Kurulu tarafından FETÖ'nün 26 Mayıs 2016'da 'milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü' olarak tanımlanmasının ardından hızla devam eden adli ve idari soruşturmalar sonucunda örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı ve örgütün güç kaybettiği belirtildi. Örgütün en büyük beklentisinin iktidarda bulunan AK Parti'nin seçimleri kaybederek hükümetten ayrılması olduğu ifade edilen kararda, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçim ve 1 Kasım 2015'te yapılan milletvekili genel seçimini iktidardaki AK Parti'nin kazanması ve hükümete devam etmesi karşısında örgütün bütün beklentilerinin boşa çıktığı anlatıldı.17/25 Aralık 2013 tarihlerindeki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminden sonraki süreçte örgüte yönelik soruşturmaların yoğunlaşması ve örgütün stratejik yönetim birimlerinin sorumluları olan üst düzey örgüt yöneticileri hakkındaki soruşturma sırasında deşifre olan çok sayıda üst düzey yönetici gibi mahrem yapılanmadaki TSK, emniyet, MİT ve yargı imamlarının da deşifre olmasıyla 2015'te yeni görevlendirmeler yapıldığı ve TSK yapılanmasında değişiklikler yapılarak Hava Kuvvetleri imamı olan sanık Adil Öksüz'ün TSK imamı olduğu, sanık Kemal Batmazın Hava Kuvvetleri imamı, sanık Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri İmamı, sanık Nurettin Oruç'un Jandarma Genel Komutanlığı imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. Kararda, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonrasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lider ve yöneticileri tarafından darbe girişimine karar verildiği ve darbe girişimini organize edecek örgütün TSK yapılanmasına talimat verildiği aktarıldı. Örgütün TSK yapılanmasından sorumlu imamları olan sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla beraber darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri kaydedildi.Ankara'nın Çayyolu semtinde bulunan 3 katlı bir villanın darbe plan ve hazırlık faaliyetlerinin komuta merkezi olarak kullanıldığı belirtilirken, villadaki toplantılara örgütün TSK'daki üst düzey sorumlu imamları ile darbe planını hazırlayan general veya kurmay albay rütbesindeki örgüt mensuplarının katıldığı ifade edildi. FETÖ'nün TSK imamı sanık Adil Öksüz, HKK imamı sanık Kemal Batmaz, DKK imamı sanık Hakan Çiçek ve JGT imamı sanık Nurettin Oruç Ankara'daki darbeye hazırlık toplantılarından sonra değişik tarihlerde FETÖ elebaşısı ve yöneticilerinin bulunduğu örgütün yönetim merkezi olan Pennsylvania'da bulunan Fetullah Gülen'in çiftliğine giderek darbe planlaması hakkında bilgi aktarıldı. Bu kapsamda, örgüt liderinin emir ve talimatlarını alarak Türkiye'ye döndükleri ve örgüt elebaşının emir ve talimatlarını kendilerine bağlı sivil ve asker örgüt mensuplarına aktararak darbe girişimi hazırlıklarına devam ettikleri belirtildi.Kararda imamların Amerika ziyaretlerinin ardından Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'da 'Sıfır Sorun Bamteli' başlığıyla sözde vaazında üyelerinin karşısına haki renkli cübbeyle çıkarak, darbe girişimini şifreli bir şekilde örgüt üyelerine tebliğ ettiği, bu şekilde Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un ABD'de yaşayan örgüt lideri ve yöneticileri ile darbenin ne zaman nasıl yapılacağı ve darbe planlamasına ilişkin hususları görüştükleri ve darbe girişimine ilişkin kararın örgüt lideri tarafından örgüt üyelerine şifreli şekilde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.