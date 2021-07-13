CHP'nin yapamadığını vatandaş yaptı! Heykel düşkünlerine uçan araba şoku!

Yerli ve milli üretim ile savunma sanayide zirveye ulaşan Türkiye'de vatandaş da kendi çabalarıyla icat geliştiriyor. Siirt'te 47 yaşındaki Burhan Canpolat, farklı yerlerden topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Sosyal medyada geniş yer bulan bu icat "Heykel düşkünü CHP'ye ders olsun" şeklinde yorumlandı.
Ak Parti hükümeti ile birlikte savunma sanayide gösterilen gelişimde vatandaş da kendi imkanlarıyla destek oluyor. Siirt'te 47 yaşındaki Burhan Canpolat küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu uçan arabayı hayata geçirdi.
Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.
Yaklaşık 1 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, ikinci denemede de aracını uçurmayı başardı.