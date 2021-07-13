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CHP'nin yapamadığını vatandaş yaptı! Heykel düşkünlerine uçan araba şoku!

CHP'nin yapamadığını vatandaş yaptı! Heykel düşkünlerine uçan araba şoku!

Yerli ve milli üretim ile savunma sanayide zirveye ulaşan Türkiye'de vatandaş da kendi çabalarıyla icat geliştiriyor. Siirt'te 47 yaşındaki Burhan Canpolat, farklı yerlerden topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Sosyal medyada geniş yer bulan bu icat "Heykel düşkünü CHP'ye ders olsun" şeklinde yorumlandı.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 15:38
CHP'nin yapamadığını vatandaş yaptı! Heykel düşkünlerine uçan araba şoku!

Ak Parti hükümeti ile birlikte savunma sanayide gösterilen gelişimde vatandaş da kendi imkanlarıyla destek oluyor. Siirt'te 47 yaşındaki Burhan Canpolat küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu uçan arabayı hayata geçirdi.

Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.



Yaklaşık 1 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, ikinci denemede de aracını uçurmayı başardı.

UÇAN ARABASINA AYYILDIZ İSMİNİ VERDİ


Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini söyledi.



Hayalindeki arabayı ikinci kez uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, 'Uçan arabamızın ikinci test uçuşunu yaptık. Uçuşumuz başarılı oldu.

Seri üretimi için yetkililerden destek bekliyorum' dedi.

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