CHP'nin yapamadığını vatandaş yaptı! Heykel düşkünlerine uçan araba şoku!

Ak Parti hükümeti ile birlikte savunma sanayide gösterilen gelişimde vatandaş da kendi imkanlarıyla destek oluyor. Siirt'te 47 yaşındaki Burhan Canpolat küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu uçan arabayı hayata geçirdi.



Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.







Yaklaşık 1 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, ikinci denemede de aracını uçurmayı başardı.





UÇAN ARABASINA AYYILDIZ İSMİNİ VERDİ



Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini söyledi.Hayalindeki arabayı ikinci kez uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, 'Uçan arabamızın ikinci test uçuşunu yaptık. Uçuşumuz başarılı oldu.Seri üretimi için yetkililerden destek bekliyorum' dedi.