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CHP'li İBB'den tarih katliamı! 5 asırlık Şemsi Paşa Camii'ni mahvettiler...

CHP'li İBB'den tarih katliamı! 5 asırlık Şemsi Paşa Camii'ni mahvettiler...

CHP'li İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 asırlık Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına çelik konsol sistemi döşeyerek vatandaşların tepkisini çekmişti. Şimdi de Şemsi Paşa Camii önündeki yol, bariyer ve şeritler ile kapatıldı.

Siyaset / 13 Temmuz 2021 Salı 14:50
CHP'li İBB'den tarih katliamı! 5 asırlık Şemsi Paşa Camii'ni mahvettiler...

CHP'li İmamoğlu göreve geldiği  günden beri aldığı skandal kararlarla gündemden düşmüyor. Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şemsi Paşa Camii için aldığı çelik konsol sistemi kararı tepkilere neden olmuştu. 

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı.

Ocak 2021'de deniz dolgusu yapmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik konsol sistemi uygulamasına başlanıldı.

Yapılan yeni yol Mayıs ayında kullanıma açıldı. Ancak yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce de onarılan platform, zarar gördüğü için ahşapların tekrar onarılması için geçici olarak kapatıldı.

Üsküdar'a gezmek için geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Burhan Özen 'Kısa süre oldu yapılalı ona rağmen sıkıntılar olmaya başlamış ki kapandı. Ahşap bölümde geçiş yasak tehlikede olduğu için. Dayanıklı yapmamış herhalde.

Suda gelip gittiği için caminin temelinde zarar verildiğini duydum ' diye konuştu.

Yakın bir noktada balık tutan Mehmet Taner ise 'Dalga vuruyor yukarı kaldırıyor ahşap platformu. O nedenle kapatıldı' dedi.

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