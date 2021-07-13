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Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunan'ı panikletti!

Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunan'ı panikletti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Dünya basınının yakından takip ettiği ziyaret, Yunan basınında paniğe sebep oldu. Başkan Erdoğan'a yönelik provokatif haberler yayınlayan Yunanistan'da Kıbrıs ziyareti gündem oldu.

Dünya / 13 Temmuz 2021 Salı 14:32
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunan'ı panikletti!

Doğu Akdeniz'deki gerilim, askeri teknolojideki gelişim sebebiyle durmadanTürkiye'yi hedef alan Yunanistan skandal manşetlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştireceği ziyareti Yunan basında gündem oldu. Yunan medyası ziyarete yönelik provokatif haberleri manşetlerine taşıdı. 

ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR MERAK KONUSU OLDU


Başkan Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak 'İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz,' ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan'ın Yavru Vatan'a ziyareti sırasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin vereceği bir müjde ya da Kapalı Maraş'ın tamamen açılmasına yönelik bir çözüm önerisi sunması ihtimalleri karşısında büyük korku yaşayan Yunan medyası, manipülasyon çalışmalarına resmen başladı.

YUNAN BASININDAN PROVOKATİF MANŞETLER


Kapalı Maraş'a ilişkin bir gelişmelerden korkan radikal Rumların, 19 Temmuz gecesi sınır bölgesinde protesto gösterileri planlaması gibi ihtimaller konuşulmaya başlamışken, Yunan medyası art arda Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili manşetler atar hale geldi.

Barış Harekatı yıl dönümü ziyaretini 'işgal edilen' bölgelere yapılacak bir ziyaret olarak nitelendiren Yunan gazeteler, Erdoğan'ın vereceği müjdelere ilişkin yaşanılan endişeyi de dile getirdi.



Erdoğan'ın KKTC ve Rum Kesimi ile ilgili iki devletli çözüme vurgu yapacağını gündeme taşıyan gazeteler, masada Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetlerinin de yer alacağını söyleyerek 'Yeni bir keşif duyurusuna hazırlıklı olmalıyız ' mesajını verdi.



20 Temmuz kutlamalarını 'Rumlar için kara bir gün' olarak servis eden gazeteler, provokatif mesajlar verdi.

Ziyareti, 'Erdoğan büyük haberler vermeye hazırlanıyor' açısıyla gündeme taşıyan Yunan medyası, yaşanılan panik havasını da gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan KıbrısKıbrıs Barış HarekatıRecep Tayyip Erdoğan


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