AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan talimat vermişti...

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında verdiği 'sahada olalım' mesajının ardından AK Parti'de yeni dönem hazırlıkları başladı. Erdoğan'ın talimatı üzerine saha ile Genel Merkez arasında iletişimi sağlayacak bir yazılım üretildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti üyelerine "Sahada olalım" mesajı vermişti. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri hareket geçti.
Meclis'in bu hafta tatile girmesinin ardından milletvekilleri de sahaya inecek. Yaz boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi sahada olacak olan vekiller için AK Parti genel merkezi yeni bir uygulama başlatıyor. Milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla anbean Genel Merkeze iletecek. Vatandaşların talepleri ve sorunları da bu sistem üzerinden anında çözüme kavuşturulacak. AK Parti böylece sorunların çözümlerine daha kısa sürede hızlı ve etkin bir çözüm bulmayı hedefliyor.