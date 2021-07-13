AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan talimat vermişti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti üyelerine "Sahada olalım" mesajı vermişti. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri hareket geçti.



Meclis'in bu hafta tatile girmesinin ardından milletvekilleri de sahaya inecek. Yaz boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi sahada olacak olan vekiller için AK Parti genel merkezi yeni bir uygulama başlatıyor. Milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla anbean Genel Merkeze iletecek. Vatandaşların talepleri ve sorunları da bu sistem üzerinden anında çözüme kavuşturulacak. AK Parti böylece sorunların çözümlerine daha kısa sürede hızlı ve etkin bir çözüm bulmayı hedefliyor.



"ARACISIZ GENEL MERKEZ'E BİLDİREBİLECEKLER"



BAŞKAN ERDOĞAN "BEN DE ARAZİDE OLACAĞIM" DİYEREK TALİMATI VERMİŞTİ

AK Parti kaynakları, "Milletvekilleri sahada yaptığı çalışmaları tam anlamıyla Genel Merkez'e yansıtamıyordu. Vekillerin yaptığı çalışmalar hizmetler o ilin il başkanının inisiyatifine bırakılıyordu. Vekilin il yönetimi ile arası bozuk olduğunda o vekillin sahada vatandaşlarla yaptığı çalışmalar tam anlamıyla Genel Merkez'e yansıtılamıyordu. Artık her vekil bireysel olarak ne çalışma yapıyorsa aracısız kendi telefonunda Genel Merkez'e bildirme imkanı getiriliyor" ifadelerini kullandılar.Başkan Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında "Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle hepimiz arazide olacağız. Meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım; arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Grup başkan vekilliğine raporlayacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile. 2023'e kararlı bir şekilde hazırlanacaksak bizim için son iki durak var. Bu, 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim. Bu çalışmayla biz istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" demişti.