Yunan Türkiye korkusundan soluğu ABD'de aldı!

Doğu Akdeniz'deki gerilim her geçen gün artarken, Yunanistan kendisini Türkiye Savunma Sanayisi ile yarışmaktan alıkoyamıyor. Türk İHA'larına karşılık birçok jet satın alan Yunanistan'ın ekonomisi adate batık durumda. İHA'ların başarıları Yunan medyasını da meşgul eder oldu, Yunan medyası Türkiye korkularını saklayamaz hale geldi.



Yunan basınında çıkan haberlere göre, 'Ankara'nın yeni 'Mavi Vatan' planı uyarınca, füzelerle donatılmış iki yeni insansız geminin bulunduğu bir Türk videosu, Girit'in önündeki bir Yunan deniz bölgesini hedef alıyor.'



Pentapostagma, videonun propaganda yapma niyeti taşımadığını vurguladı ancak Türkiye'nin muhtemelen Ege ve Akdeniz'de yeni hazırlıklar içinde olduğunu öne sürdü.



Öte yandan gazete, birçok Türk balıkçı teknesinin Yunan sınırına 'fazla yakın' olduğunu iddia etti. Gazete haberinde 'sözde balıkçı teknesi' iftirasında bulunurken bu asılsız iddiaya dair bir detay paylaşmadı.







'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ TAKİP EDİYORUZ'

YUNAN BAKAN'DAN ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

TÜRKİYE KENDİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRİYOR

ANKARA'DAN KARARLI DURUŞ

GEMİLER YERLİ SİSTEMLE DONANACAK



YUNANİSTAN'A SOĞUK DUŞ



ATİNA'NIN GÖRMEK İSTEYECEĞİ SON ŞEY...

HAFTALAR BOYU GÖRÜNMEZ OLUYOR

MANŞETTEN KEPAZELİK

TÜRKİYE'NİN F-35'LERİ YUNANİSTAN'A!

ABD F-15'LERİ TÜRKİYE SINIRINDA

İSRAİL DE VARDI

YUNAN'DA İHA KORKUSU

20 TEMMUZ ENDİŞESİ

'ANMA TÖRENLERİ'

Haberde, 'Türklerin sürekli vurguladığı 'Mavi Vatan'ı Yunan Takımadalarına empoze etme planının bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin insansız deniz gemileri (USV) inşa etme girişimini de takip ediyoruz' denildi ve şöyle devam etti:ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi, 'Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Yeni Türk insansız deniz gemileri, keşif görevlerinde, yüzey harbinde kullanılıyor.Ayrıca denizaltı karşıtı harpte, limanların, deniz üslerinin ve kritik tesislerin güvenliğinin yanı sıra yüzer maden platformlarının korunmasında da kullanılacağı belirtiliyor.Türk tersanesi SEFİNE'de düzenlenen törenle ilk iki ayrı insansız deniz gemisinin inşa faaliyetlerine başlandı. İki tekne 40 deniz milinin (saatte 74 kilometre) üzerinde hızlara ulaşabiliyor, 600 deniz milinin üzerinde bir menzile ve 4 günlük bir menzile sahip.Su üstü harbi için ise gemilerin ROKETSAN taktik füze sistemine ve ASELSAN stabilize STEL makineli tüfek sistemiyle donatılacağı, gemilere ilişkin verilerin arasında göze çarpan detaylardan.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise 'Türkiye'nin davranışlarında ve inançlarında bir değişiklik olduğuna dair somut bir kanıt görmediğimi söyledim' dedi ve Erdoğan'ın 20 Temmuz'daki Kıbrıs ziyaretinin sonuçlarını da beklediğini belirtti. Dendias ayrıca, bölgede daha fazla Amerikan varlığı çağrısında bulundu.Kathimerini, deniz platformları yetkilisi Alper Köse'nin sözlerine yer verdi. Köse, ABD yaptırımlarının ilk tedarik planlarını kesmesinin ardından Türk savunma şirketi Roketsan'ın ülkenin ilk yerli fırkateyni için dikey bir füze fırlatma sistemi geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.Gazete, Türkiye'nin Kıbrısla ilgili planlarına dair sinyal veren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye'nin 'ana ülke' olarak ada için iki devletli bir çözümü desteklediğini yinelediği sözlerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi 'Ülkemiz kendi hak ve menfaatlerini Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinden ayırmıyor. Bu kararlı duruştan geri adım atmayacağız. Müzakereler yeniden yapılacaksa, bu iki toplum arasında değil, sadece iki devlet arasında olacaktır.'Newpost'un haberine göre, gelecekteki NVLS (Ulusal Dikey Fırlatma Sistemi), Türkiye'nin Sınıf I fırkateynlerinin lider gemisi olan TCG İstanbul'u donatacak.Türkiye'nin en üst düzey yerli savunma sanayi yetkilisi İsmail Demir, 23 Ocak'ta savaş gemisinin açılışında geminin yerli bir sistemle donatılacağını da sözlerine ekleyerek müjdeyi verdi.Haziran ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulması talebinde bulundu. Ancak Yunanistan, bu talebi karşısında beklediği yanıtı alamadı.Ancak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman bakanlığına göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.Haberde Türkiye'nin, hem süper güçlerin, hem de NATO'nun ve Rusya'nın onlarca yıldır rekabet ettiği hassas, stratejik bir alan olan, jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz'de su altında da güçlenmeye başladığı dile getirildi.Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, Atina'nın görmek isteyeceği son şeyin su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması olduğu ifadelerine yer verildi.Chrysopoulos, yazısına şöyle devam etti: 'Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor.'Bu hamlenin Türkiye'nin uluslararası askeri ve ekonomik arenada daha iyi ve daha geniş bir yer edinmesine kapı açacağının altını çizen yazıda, U-214 tipi Alman denizaltılarına dair bilgiler de yer aldıHaberde bu denizaltıların, dizel motorunu besleyen oksijene erişmek için yüzeye çıkmak zorunda kalmadan çalışabildiğine yer verildi. Bu özellik sayesinde denizaltı haftalar boyunca görünmeden ve ses çıkarmadan su altında ilerleyebiliyor.Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Erdoğan'ın deniz cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izlediği ifade edildi.Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giren Yunanistan, müttefiki Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın aldı.Anlaşma bu yılın Ocak ayında Yunan parlamentosu tarafından onaylandı, iki ülkenin savunma bakanları büyük bir törenle Ocak ayı sonunda Atina'da imzaları attı. Yunan medyası, haftalarca yaklaşık 2,5 milyar dolara mal olan Rafale jetleriyle birlikte Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünün el değiştirdiğini yazdı.İkinci el Rafale jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Ta Nea gazetesi bugünkü sayısında akıl sınırlarını zorlayan bir haberi manşetinden verdi. 'Türkler satın aldığımız jetleri nasıl kopyalıyor: Rafale'in sırlarını çalıyorlar' başlığıyla yer alan haberde, askeri casusluğun perde arkasının açığa çıkarıldığı ileri sürüldü.Haberinde ilk Rafale jetlerinin Temmuz ayı sonunda Yunanistan'a ulaşacağını kaydeden Ta Nea, ayrıca Katar'ın Atina'ya karşı Türkiye'ye yardım ettiğini de iddia etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Nisan ayında düzenlenen uluslararası tatbikatı yerinde izlemiş ve arkasında Rafale jetinin görüntüsüyle konuşma yapmıştı.Anlaşmaya göre altı yeni Rafale uçağı 2022'de, kalan altı adet kullanılmış Rafale ise 2023'te teslim edilecek. Atina yönetiminin silahlanma programında ABD'den istenen F-35 jetleri de bulunuyor.Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, yeni bir hamleye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi. Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD'den yardım istedi!Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor.Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Yunan ordusunun modernizesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan tasarı, Washington'ın donanma gemileri için de devreye girmesini gündeme getiriyor. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesi oldu. Yunan medyası, 'ABD'den Türkiye'ye sesli mesaj' başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.Türkiye karşıtı tasarıyı hazırlayan Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı Menendez, ayrıca Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğine ABD'nin de katılmasını önerdi.Doğu Akdeniz krizinin tırmanmasıyla ABD'nin arkasına gizlenen Yunanistan, Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurararak yeni bir skandala imza attı. ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinin üssü haline gelen Girit'ten havalanan F-15 jetleri, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos, Rodos ve Midilli gibi adaların üzerinde uçtu. Yerel medya, Poseidon's Rage 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu yazdı.ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürüldü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanıldı.2021'in başından bu yana işbirliğini daha da artıran ABD ve Yunanistan orduları, neredeyse her hafta bir tatbikat gerçekleştiriyor ve söz konusu tatbikatların bazıları NATO bünyesinde.Yunan ordusu ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Sırbistan'ın yer aldığı tatbikattan fotoğraflar paylaştı, Avlona'da düzenlenen ORION-21'i Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un izlediğini açıkladı.Mora Yarımadası'nın batısı ile İyon Denizi'nde ise TURIOS HORSE-21 adlı tatbikat düzenlendi. F-16 ve Mirage jetleri ile helikopterler havalandı, savaş gemileri atış yaptı.Haftalık Yunan Real News gazetesine göre Yunan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, İHA üsleri sayesinde Yunanistan'ın etrafında bir çember oluşturma planına karşı alabileceği önlemleri inceliyor. Türk İHA'larının Çeşme, Dalaman, KKTC'de Geçitkale ve Libya'dan sonra, şimdi de muhtemelen Arnavutluk'a konuşlanacağını belirten gazete, bu ülkenin 8.2 milyon Euro karşılığında 3 adet İHA satın almayı düşündüğünü yazdı.Real News haberinde 'Bazı askeri çevreler, Türkiye'nin İHA'ları sayesinde Yunanistan'ı izlemesi için Arnavutluk'u bir uydu gibi kullanabileceği endişesini dile getiriyorlar. Arnavutluk neden İHA satın almak istiyor? Herhangi bir ülkeden tehdit mi görüyor? Yoksa herhangi bir ülkeyi gözetlemek mi istiyor? Yunanistan ve İtalya, NATO adına, Arnavutluk'un hava sahasının gözetimini üstlenmiş durumda. Bu da, Arnavutluk hava sahasına herhangi bir ihlal halinde, Yunan savaş uçaklarının gerekli tespit ve taciz işlemini yapacakları anlamına geliyor' ifadesini kullandı.Hürriyet'tin haberine göre, Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye yapacağı ziyaret ile ilgili Atina'daki kaygılar doruğa çıktı. To Vima gazetesinde, Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti sırasında yapacağı açıklamalar hakkında şu tahminler yürütüldü:Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD'den yardım istedi!Maraş kentinin askeri bölge statüsünü kaldırarak, mülk sahibi Rumları, mahkeme (Taşınmaz Mal Komisyonu) yoluyla, Türk yönetimi altında evlerine dönmelerine çağırabilir.Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD'den yardım istedi!Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin, Kıbrıs açıklarında yaptığı sismik araştırmalarda doğalgaz rezervleri bulunduğunu ve sondaj çalışmalarının başlayacağını söyleyebilir.KKTC'de silahlı insansız hava aracı (SİHA) üssü kurulacağını ilan edebilir. Bazı Yunan haber sitelerinde ise Erdoğan'ın, ilk aşamada Maraş'ın sadece yüzde 3'lük bölümünün 'pilot bölge' ilan edilerek, askeri bölge statüsünün kaldırılacağını açıklayacağı öne sürüldü. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın KKTC ziyaretini 'dönüm noktası' saydığını belirterek, 'Önümüzde, bölgede gerginliğin seviyesini ölçeceğimiz, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarih de 20 Temmuz. Ne olacak? Göreceğiz' demişti.20 Temmuz'da KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı (1974 Türk Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü) kutlanırken, Rum kesiminde 'anma törenleri' düzenlenecek. Bu törenlere, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un katılmaları bekleniyor. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ise kesin tarih henüz açıklanmamakla birlikte, temmuz ayı içinde Kıbrıs Rum kesimine gidecek.