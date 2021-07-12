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MİT yaka paça getirmişti! 75 PKK'lıyı deşifre etti

MİT yaka paça getirmişti! 75 PKK'lıyı deşifre etti

YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, MİT ve emniyetin ortak düzenlediği operasyon ile birlikte Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Parım, terör kamplarına petrol, giyecek, yiyecek ve yaşamsal malzemelerin transferini sağladığı ortaya çıktı. Parım, PKK/KCK terör örgütüne üye olan 75 kişiyi de teşhis etti.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:56
MİT yaka paça getirmişti! 75 PKK'lıyı deşifre etti

MİT ve emniyetin ortak düzenlediği operasyon ile birlikte Irak'ın Sincar bölgesinde, YPG/PYD'nin yaşamsall malzeme transferini sağlayan İbrahim Parım yakalandı. Terör kampları arasında başta yaşamsal malzemeler olmak üzere, giyecek, petrol gibi malzemelerin transferini sağlayan Parım hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu Laşer kod adlı İbrahim Parım, MİT ve emniyetin Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonla Şubat ayında Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yaşamsal malzeme transferi yaptığı tespit edilen Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


ÖRGÜTE YAŞAMSAL MALZEMELERİ TRANSFER ETMİŞ


Sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın uyuşturucu kullanıcısı olduğu süreçte uyuşturucu temin edememesi üzerine tanıştığı kişiler aracılığıyla Van'da PKK/KCK'nın kırsal alanında örgüte katıldığı belirlendi. Örgüt içerisinde Laşer kod adı verilen Parım'ın örgütün ve örgüt mensuplarının kırsal alanda bulunan kamplarına giyim, yiyecek, barınma ve petrol gibi yaşamsal malzemeler başta olmak üzere birçok malzemenin transferini sağladığı tespit edildi.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY SORUMLULARIYLA İRTİBAT


Lojistik faaliyeti gösteren Parım'ın birçok üst düzey ve kamplarda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatı olduğu ortaya çıktı. Parım hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün ve örgüt mensuplarının varlıklarını sürdürebilmeleri için sorumlu düzeyde lojistik faaliyetler yürüttüğü ve suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Parım PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 75 örgüt mensubunu teşhis etti.

İbrahim ParımIrak Sİncar TeröristPkk/kck Terör Örgütü


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