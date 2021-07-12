USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Ekonomi
Faturasını ödemeyenler dikkat! BTK'dan yeni düzenleme

Faturasını ödemeyenler dikkat! BTK'dan yeni düzenleme

İnternet ve cep telefonu faturalarını ödemeyenler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Faturanın son ödeme tarihinin geçmesi halinde, abone bilgilendirmek şartı ile hat ya da internet kısıtlanabilecek ya da kısıtlanma tedbiri uygulanarak durdurulabilecek.

Ekonomi / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:52
Faturasını ödemeyenler dikkat! BTK'dan yeni düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), faturalarla ilgili yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Düzenlemeye göre hukuka aykırı ya da hileli bir durumun varlığı konusunda şüphe varsa abone bilgilendirilerek iletişim kısıtlanabilecek ya da durdurulabilecek.

FATURA SON ÖDEME TARİHİNE DİKKAT


Düzenlemeyle faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, abonenin bilgilendirilerek iletişimin öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilmesine de olanak tanınıyor.

GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile olacak. Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.

AÇMA KAPAMA BEDELİ BİR KEREYE MAHSUS ALINMAYACAK


Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan makul bir süre öncesinde aboneler kısa mesaj, arama veya sesli yanıt sistemi ile bilgilendirilecek. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari yedi gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alınacak açma kapama ücreti tutarı aboneye bildirilecek.

İşletmeci tarafından, abonenin faturasını ödememesi nedeni ile hizmetin kısıtlanması ya da durdurulması ve hattın tekrar hizmete açılması durumunda, bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneye herhangi bir ad altında ücret yansıtılamayacak. Ancak başka bir açma-kapama durumu söz konusu olursa bu kez bedel aboneden tahsil edilecek.

24 SAAT İÇİNDE AÇILACAK


Hizmetin kısıtlandığı dönemde, aboneye en fazla kısıtlamanın başladığı tarihi takip eden ilk fatura kesim tarihine kadar ücret yansıtılabilecek. Yeni fatura döneminin başlaması ile birlikte, hizmet durdurulacak veya hizmetin durdurulması uygulamasında olduğu gibi ücret yansıtılmaksızın, hizmet kısıtlı olarak sunulmaya devam edilecek.

Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni ile hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye cihaz ücreti ve telsiz kullanım, ruhsatname ücreti hariç herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamayacak. Ödeme yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde
hizmetin sunumuna devam edilecek.

Hizmetin durdurulması halinde, abone tarafından aksi talep edilmedikçe, sözleşmenin feshi durdurmayı müteakip asgari 3 ay sonra gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca hizmetin kısıtlanması veya durdurulması uygulaması, abonenin borcunu zamanında ödemediği hattı ile sınırlı olarak uygulanacak, ancak kişinin faturasını düzenli ödemediğinin tespiti halinde diğer faturaları için de kısıtlama kararı resen alınabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuİnternet FaturasiCep FaturasiAçma Kapama Bedelİ


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı