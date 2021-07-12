Cumhurbaşkanlığı uyardı! Online oyun oynayanlar dikkat...

Online oyunlar günümüzde gençlerin ve yetişkinlerin en büyük eğlencesi haline geldi. Büyük bir sektör olan çevrim içi oyun sektörü aynı zamanda bazı tehlikeler oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de online oyun oynayan vatandaşları karşılaşabilecekleri tehlikeler için uyardı.
Günümüzde gençlerin en büyük eğlencesi olan çevrim içi oyunlar beraberinde birçok tehlike getiriyor. Özellikle 18 yaşından küçük çocukların yer aldığı oyunlarda siber suçlar oldukça yaygın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çevrim içi oyun oynayanları onları bekleyen tehlikelere karşı uyardı.