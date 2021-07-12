Cumhurbaşkanlığı uyardı! Online oyun oynayanlar dikkat...

Günümüzde gençlerin en büyük eğlencesi olan çevrim içi oyunlar beraberinde birçok tehlike getiriyor. Özellikle 18 yaşından küçük çocukların yer aldığı oyunlarda siber suçlar oldukça yaygın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çevrim içi oyun oynayanları onları bekleyen tehlikelere karşı uyardı.



ONLİNE OYUNLARIN TEHLİKELERİ

Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanan raporda “Çevrim içi oyunlarda da gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi suçlar işlenebiliyor. İkna teknikleri, manipülasyon ve sahte kampanyalarla gerçekleştirilen bu siber suçlara karşı dikkatli olmalısınız” uyarısı yer aldı. Raporda çevrim içi oyunlarda yaşanan bazı durumlarda hukuki süreçlere başvurulması gerektiği konusunda da değerlendirmeler yapıldı.Raporda yer alan uyarılar şöyle: Çevrim içi oyunlarda yapılan dolandırıcılıklar, çevrim içi oyun karakterinin (avatar) veya oyun eşyası gibi materyallerin, oyuncunun rızası olmaksızın ele geçirilmesi, kişilerin çevrim içi oyun hesaplarının ele geçirilmesi suç oluşturur. Bu olayların yaşanması durumunda hukuki süreç başlatabilirsiniz.