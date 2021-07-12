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2021 DGS Taban Puanları DGS 2021 Taban Puanları Açılandı mı? DGS Kontenjanları

2021 DGS Taban Puanları DGS 2021 Taban Puanları Açılandı mı? DGS Kontenjanları

Binlerce adayın katıldığı DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti! Pek çok ön lisans öğrencisinin eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek için girdiği sınavın tamamlanmasının ardından 2021 DGS Taban puanları heyecanı başladı. Peki, 2021 DGS taban puanları açıklandı mı? 2021 DGS sayısal, eşit ağırlık, ve sözel kontenjanları

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:18
2021 DGS Taban Puanları DGS 2021 Taban Puanları Açılandı mı? DGS Kontenjanları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavı dün tamamlandı! Yüz binlerce adayın katılımını gerçekleştirdiği sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan kişiler eğitimini lisans seviyesine yükseltmeye çalışıyor. Peki, milyonlarca adayın girdiği 2021 DGS taban puanları açıklandı mı? İşte 2021 DGS Taban puanları

DGS Taban Puanları Açıklandı mı?


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları açıklandı. Sınav sonrasında başlayan DGS taban puanları açıklandı mı heyecanı ÖSYM'den gelen açıklama ile son buldu! ÖSYM'nin resmi sitesinde paylaştığı 2021 DGS taban puanları ve kontenjanı ile bu yılın DGS taban puanları belli oldu.



DGS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?


ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2021 DGS sınavının taban puanları ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. İşte 2021 DGS taban puanları!

2021 DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?


2021 DGS sınavının 11 Temmuz 2021 tarihinde bitmesinin ardından 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. Sınava giren adaylar tarafından oldukça merak edilen 2021 DGS tercih tarihi konusunda ÖSYM'den resmi açıklama gelmedi. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 4-5 günlük sürede gerçekleşmesi planlanan 2021 DGS tercihlerinin 2021 Ağustos ayının üçüncü haftasında yapılması bekleniyor.



2021 DGS kontenjanları ve 2021 DGS taban puanları ÖSYM'nin resmi web sitesinde açıklanmıştır.

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