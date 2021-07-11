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Galatasaray'a Şok Transfer Galatasaray Transfer Haberi

Galatasaray'a Şok Transfer Galatasaray Transfer Haberi

Galatasaray'ın transfer haberi ile gündeme gelen İsmail Çokçalış, her geçen gün sergilediği iyi performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bursaspor ile sözleşmesi bulunan İsmail Çokçalış'ı daha önce de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği duyulan haberler arasında bulunuyordu. Yeni bir transfer sezonunun gelmesiyle birlikte Fatih Terim harekete geçti. Bursaspor'un gözde oyuncularından olan İsmail Çokçalış'ın Galatasaray'a transfer olacağı gündeme geldi. Peki Galatasaray'ın yeni transferi İsmail Çokçalış kimdir, kaç yaşında? İsmail Çokçalış nereli?

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 15:28
Galatasaray'a Şok Transfer Galatasaray Transfer Haberi

Bursaspor 'un 20 yaşındaki başarılı oyuncusu İsmail Çokçalış, Fatih Terim'in gelecek planları arasında bulunuyor. Bursaspor formasıyla dikkat çeken oyunculardan birisi olan İsmail Çokçalış transfer sezonunun başlamasıyla birlikte gündeme gelen oyuncular arasında yer alıyor. Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer olması beklenen İsmail Çokçalış Nereli? İsmail Çokçalış'ın oynadığı takımlar

İsmail Çokçalış Kimdir?


Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi İsmail Çokçalış, 21 Haziran 2000 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Vakıfköy aracılığıyla Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış, futbol hayatında küçük yaş grubu ile başlamıştır. 2018 yılında profesyonel bir şekilde futbol kariyerine başlayan İsmail Çokçalış, 2019 yılında Karacabey Belediyespor'a kiralanmıştır.

Geçtiğimiz sezon 11 maça çıka ve sağ bek olarak görev alan İsmail Çokçalış, Bursaspor takımına transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştır. Galatasaray transferi ile adı gündeme gelen İsmail Çokçalış kimdir? Sorusu bu günlerde sıklıkla sorulmaktadır. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi İsmail Çokçalış kaç yaşında?



İsmail Çokçalış Nereli?


Galatasaray'ın yeni transferi İsmail Çokçalış Bursalıdır.

İsmail Çokçalış Kaç Yaşında?


Galatasaray Spor Kulübüne transfer olacağı haberinin yankılanmasının ardından gündeme gelen İsmail Çokçalış 21 yaşında genç bir sporcudur. 21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir.

İsmail Çokçalış Hangi Takımlarda Oynamıştır?


Galatasaray'ın yeni transferi İsmail Çokçalış oynadığı takımlar

• Karacabey Belediye Spor

• Bursaspor U21

• Bursaspor U19

• Bursaspor U17

• Bursaspor U16

• Bursaspor Alt Yapı



Galatasaray'a şok transfer haberi sonrasında sosyal medyanın gündemine oturan İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında? soruları bu şekilde cevaplanmaktadır. İlerleyen günlerde resmi transfer haberinin gelmesi üzerine İsmail Çokçalış'ın transfer haberi kesinlik kazanacak.

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