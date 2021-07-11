Galatasaray'a Şok Transfer Galatasaray Transfer Haberi

Bursaspor 'un 20 yaşındaki başarılı oyuncusu İsmail Çokçalış, Fatih Terim'in gelecek planları arasında bulunuyor. Bursaspor formasıyla dikkat çeken oyunculardan birisi olan İsmail Çokçalış transfer sezonunun başlamasıyla birlikte gündeme gelen oyuncular arasında yer alıyor. Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer olması beklenen İsmail Çokçalış Nereli? İsmail Çokçalış'ın oynadığı takımlar…





İsmail Çokçalış Kimdir?

İsmail Çokçalış Nereli?



İsmail Çokçalış Kaç Yaşında?



İsmail Çokçalış Hangi Takımlarda Oynamıştır?



Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi İsmail Çokçalış, 21 Haziran 2000 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Vakıfköy aracılığıyla Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış, futbol hayatında küçük yaş grubu ile başlamıştır. 2018 yılında profesyonel bir şekilde futbol kariyerine başlayan İsmail Çokçalış, 2019 yılında Karacabey Belediyespor'a kiralanmıştır.Geçtiğimiz sezon 11 maça çıka ve sağ bek olarak görev alan İsmail Çokçalış, Bursaspor takımına transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştır. Galatasaray transferi ile adı gündeme gelenSorusu bu günlerde sıklıkla sorulmaktadır. Peki, Galatasaray'ın yeni transferiGalatasaray'ın yeni transferi İsmail Çokçalış Bursalıdır.Galatasaray Spor Kulübüne transfer olacağı haberinin yankılanmasının ardından gündeme gelen İsmail Çokçalış 21 yaşında genç bir sporcudur. 21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir.Galatasaray'ın yeni transferi• Karacabey Belediye Spor• Bursaspor U21• Bursaspor U19• Bursaspor U17• Bursaspor U16• Bursaspor Alt YapıGalatasaray'a şok transfer haberi sonrasında sosyal medyanın gündemine oturan? soruları bu şekilde cevaplanmaktadır. İlerleyen günlerde resmi transfer haberinin gelmesi üzerine İsmail Çokçalış'ın transfer haberi kesinlik kazanacak.