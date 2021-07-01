USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

T24'ten çarpıtma haber: Emine Erdoğan'ın 'israf' mesajını böyle verdiler...

Muhalif medya bu sefer de Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Katıldığı bir etkinlikte 'israf mesajı' veren Emine Erdoğan'ın sözlerini kırparak paylaşan T24 haber sitesi, Emine Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak " az yemek alın" demek istemiş gibi bir algı yaratmaya çalıştı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:24
T24'ten çarpıtma haber: Emine Erdoğan'ın 'israf' mesajını böyle verdiler...

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakalığı'nın düzenlediği 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' etkiliğine katılarak buradan vatandaşlara 'israftan kaçının' mesajı verdi. Ancak muhalifCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bakanlığın merkez kampüsünde düzenlenen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' etkinliğine katıldı.

'İHTİYACIMIZ KADARINI ALIP İSRAFI ÖNLEYELİM'



Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Emine Erdoğan, kurumlarla işbirliği içinde gıda israfının engellenmesi gerektiğini belirterek, 'Gelin, hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce, alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp, bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim' dedi.

T24'TEN ÇARPITMA HABER


T24 haber sitesi, Emine Erdoğan'ın sözlerini kırpıp paylaşarak algı operasyonuna girişti. 'Gelin hep birlikte basit önlemler alalım; alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım, porsiyonlarımızı küçültelim' sözlerini paylaşan ve cümlenin devamını vermeyen T24, Emine Erdoğan, 'Az yemek alın' demiş gibi yansıtmaya çalıştı.


'KATARLILARA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE' YALANINI YAYMIŞTI 



Milyonlarca gencin katıldığı YKS sınavına saatler kala, 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi' yalanına ortak olan T24 haber sitesi daha sonra özür dilemişti. T24, özür dilemek için sınavın ilk oturumunun tamamlanmasını beklemişti. Sınavın sona ermesinin ardından 'Haberi düzeltir özür dileriz' ifadeleriyle ilgili haberi alıntılayarak paylaşımda bulunmuştu. Ancak ilgili tweetini kaldırmamıştı.

T24'ten Çarpıtma HaberEmine Erdoğan'ın Israf MesajıMuhalif Medya ÇarpıtmaRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı