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Meral Akşener'in yalanı elinde patladı! Hepsi yeniden orman oldu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaşanan orman yangınının ardından ortaya skandal bir yalan atmıştı. Akşener, yangının yapılaşma için kasten çıkarıldığını iddia etmişti. Ancak Orman Genel Müdürlüğü yanan tüm orman alanlarını rehabilite ettiği biliniyor. 2008 yılında Çanakkale’nin Çınarlı köyünde 12 gün süren yangında kül olan bin 464 hektarlık alanda 2 milyon 267 bin fidan büyüyor.

Siyaset / 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:45
Meral Akşener'in yalanı elinde patladı! Hepsi yeniden orman oldu...

Son birkaç ayda tüm parti çalışmalarını yalan üzerine kuran muhalefet ve uzantısı medya, Muğla Marmaris'teki orman yangınını da kara propaganda malzemesi yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahil kesimindeki yangının bilerek çıkarıldığını, hem de yangını söndürmek için canını veren orman işçilerinin görevini bilerek yapmadığını ima etti.

YANAN YERLER REHABİLİTE EDİLDİ


Ancak gerçekler hiç de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddia ettiği gibi değil. Orman Genel Müdürlüğü, 2000 yılından bu yana binlerce hektar yanan orman alanı rehabilite edildi. Her yıl hazırlanan ağaçlandırma projelerinde öncelik bu alanlara verildi ve amacı dışında kullanılan orman alanı olmadı.

SİGARA İZMARİTİ NEDEN OLDU



Örneğin 20 Haziran 2000 yılında Ege'nin ünlü tatil beldesi Torba'da sigara izmariti yüzünden yangın çıktı. Kuraklık ve rüzgâr nedeniyle yangın beş günde söndürüldü 305 hektarlık alan zarar gördü. Bir yıl içerisinde bölgeye 490 bin adet fidan dikilerek 2020 yılında eski görüntüsüne kavuştu. Denizli'nin Buldan ilçesinde ise 2000 yılında Eşme yolu üzerinde çıkan orman yangınında asfalttan Çamköy Mahallesi'ne kadar olan bin 458 hektar alan tamamen zarar gördü. Büyük uğraşlar sonunda yanan ormanlık alan için kısa sürede ağaçlandırma çalışması yapılarak 2 milyon 41 bin 200 adet fidan dikildi.

210 BİN FİDANLA HAYAT BULDU



Önceki gün yangınla gündeme gelen Marmaris'te de 18 Ağustos 2001'te benzer yangın çıkmıştı. İnbükü mevkiindeki yangında üç gün içerisinde 157 hektar alan zarar gördü. Bölgeye bir yıl içerisinde 210 bin adet fidan dikildi. Muğla'nın diğer tatil beldesi Datça'da 1 Eylül 2006'da çıkan yangında on gün içerisinde 50 hektarlık alan zarar gördü. Yangının ardından bir yıl içerisinde bölge 50 bin fidanla ağaçlandırıldı.

2,5 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ


Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında 2008'de büyük bir yangın meydana geldi. Havanın rüzgarlı olması ve ulaşımın zorluğundan dolayı yangının söndürülmesi 12 günü bulmuştu. Büyük uğraşlara rağmen bu yangında Bin 464 hektarlık alan kül oldu. Bir yıl sonra alana 2 milyon 267 bin ağaç fidanı dikilip bir ton da meşe tohumu ekildi.

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