Melih Gökçek'ten Kanal İstanbul'un parasını ödemem diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yaptığı resmen ihaleye fesat karıştırma!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelirsek Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğiz tehdidi, Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.



Beyaz Ana Haber'e konuşan Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ve muhalefet açık ve net olarak ihaleye fesat karıştırma suçunun işliyor diyen Gökçek, sözlerinin hukuki temelleriyle anlattı.



DÜPEDÜZ SUÇ İŞLİYOR!



Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin hukuki açıdan şuç niteliği taşıdığını ifade eden Gökçek; 'Kılıçdaroğlu, açık bir şekilde firmaları tehdit ederek ihaleye fesat karıştırıyor. İhale fesat karıştırma suçu şikayete tabi bir şuç değil. Firmalar şikayetçi olmasa bile yargılanabilir' dedi.



5 YILDAN AZ ALMAZ!



Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri yüzünden devleti kamu zararına uğratabileceğini söyleyen Gökçek, 'İhaleye fesat karıştırma suçuna verilecek ceza en az 5 yıl Kılıçdaroğlu yargılanırsa 5 yıldan az almaz' ifadelerini kullandı.



SİYASİ HAYATI BİTER



Gökçek şöyle devam etti: 'İhaleye fesat karıştırma suçunda, hükmün geri bırakılması gibi bir durum söz konusu değil. Bu ne demek oluyor. Kılıçdaroğlu ceza yerse siyasi hayatı biter.' şeklinde konuştu.



