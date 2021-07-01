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Elif Çakal'ın sır ölümünde flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı...

Geçtiğimiz günlerde maden ocaklarındaki bir çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümü ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Genç kızı darp ederken çekilen örüntüleri bulunan 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:06
Elif Çakal'ın sır ölümünde flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı...

Geçtiğimiz günlerde maden ocaklarındaki bir çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümü ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Genç kızı darp ederken çekilen örüntüleri bulunan 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 'hürriyeti tahdit' ve 'eziyet' suçlarından yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde gittiği piknik sırasında yüksekten düşen Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI


Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, 'Hürriyeti tahdit' ve 'eziyet' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerden birini gözaltına aldı. Diğer 3 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ELİF ÇAKAL'A NE OLDU? ELİF ÇAKAL NASIL ÖLDÜ?


Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.


Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıkmış söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan iki kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.

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