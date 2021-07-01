Elif Çakal'ın sır ölümünde flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı...

Geçtiğimiz günlerde maden ocaklarındaki bir çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümü ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Genç kızı darp ederken çekilen örüntüleri bulunan 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Geçtiğimiz günlerde maden ocaklarındaki bir çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümü ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Genç kızı darp ederken çekilen örüntüleri bulunan 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 'hürriyeti tahdit' ve 'eziyet' suçlarından yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde gittiği piknik sırasında yüksekten düşen Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.