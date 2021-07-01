Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber: 50 milyonu geçti...

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hız kesmeden devam ediyor. Bir süre önce başlanan koronavirüs aşılamasında yeni rekorlar geliyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika aşı açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.' paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın aşı açıklaması vatandaşları sevindirdi.