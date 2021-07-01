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CHP'li İBB şimdi de korsanlığa soyundu!

Müsilaj yalanı ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 27 aydır Unkapanı Köprüsü'nde demirli duran gemileri Haliç'in kuytu köşesindeki İSTAÇ tesislerine çekti.

Siyaset / 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:10
CHP'li İBB şimdi de korsanlığa soyundu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede destan yazdığını ısrarla söylemelerine karşın, Marine Traffic verilerine göre gemilerin hiç çalışmadığını ortaya çıkmıştı. Algıyla seçmeni kandırmak amacıyla yapılan paylaşımlar yapılan haberlerle bir bir çöktü.

İmamoğlu ve Ongun'un iddialarını gerçekler çürüttü. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalın ardından İBB dün gemileri hareket ettirdi. Gemilere dün itibarıyla bulundukları yerde rastlanmadı.

İki gemi saatler sonra İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Eyüpsultan'daki İSTAÇ tesislerine çekilmiş halde görüldü.

Seyir süresince gemi takip uygulaması Marine Traffic'te her iki geminin güncel rotasına veya konumuna ulaşılamaması da sinyallerinin adeta korsanca bir faaliyetle kapatıldığı ihtimalini düşündürdü. İşte İBB'nin yalanları ve gerçekler:

İDDİA 1:
İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'da, "Büyük kapasiteli İBB Dökü- 1 gemisi, İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor", 15 Haziran'da, "Müsilaj temizliği... İBB gemileri 7/24 çalışıyor", İBB ise, "Dökü-1 gemisi bugün de Kadıköy-Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti" mesajlarını paylaştı.

GERÇEK 1:
İBB Dökü-1 gemisi, müsilaj temizlik çalışmalarına hiç katılmadı. Gemi takip sistemi Marine Traffic'te İBB Dökü-1'in 25 Mayıs-24 Haziran arasında hareketliliği gözükmüyor.

İDDİA 2:
"İBB Dökü-2 gemisi 7-24 çalışıyor."

GERÇEK 2:
Bu iddia da gerçeği yansıtmıyor. Gemi bir ayda sadece birkaç kez temizliğe katıldı.

İDDİA 3:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran'da "Dökü gemilerimiz, 7/24 deniz yüzeyini temizliyor. Gemiler, müsilaj çalışmalarında önemli rol oynuyor" dedi.

GERÇEK 3:
İBB, 29 Haziran'da "Temizleme özelliği olmayan Dökü gemileri geri plana alındı" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nu yalanlamış oldu.

 
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