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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları tamamen bitti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasakları kalktı mı? Sokağa çıkma yasakları kalktı mı? İşte yanıtı…

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:06
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Kademeli normalleşmenin ilan edilmesiyle sokağa çıkma yasakları da son bulmuştu. Ancak birçok vatandaşın kafasında “Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusu oluştu. Sokağa çıkma yasakları tamamen bitti mi yoksa hafta içi yasakları devam edecek mi gibi sorular özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından tam olarak anlaşılamadı. Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmıştı. Yeni tedbirler kapsamında tüm yasaklar bu tarihten itibaren son buldu. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlamaları bugünü de kapsıyor mu? Sizler için sokağa çıkma yasaklarına dair tüm detayları yazdık.



BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?


Sokağa çıkma yasağı son genelgeyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldı. Yani 1 Temmuz ve sonrasında sokağa çıkma yasağı olmayacak. Bu durumda bugünden itibaren vatandaşlar rahatça sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağı kalksa da alınacak tedbirlerle koronavirüsün yayılması önlenecek.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN KALKTI MI?


Sokağa çıkma yasağının kaldırılması, Kabine toplantısının ardından açıklanmıştı. 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacak olan sokağa çıkma yasağının yanı sıra birçok yasak da son buldu. İşte 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacak olan yasaklar:

-Hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın tüm sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

-Müzikle ilgili sınırlamalar 24.00'a çekildi.

-Şehirler arası seyahatte ve şehir içi toplu ulaşımda kısıtlamalar tamamen sona erdi.

-HES kodu uygulaması devam edecek.

-Kamu kurum ve kuruluşları eski çalışma saatlerine geri döndü.

-Faaliyetlerine ara verilmiş olan işyerleri yeniden faaliyete geçti.

-Sinema salonları ve tiyatrolar yeniden açıldı.

- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde kısıtlamalar kalktı.

-Park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlerde alınan tedbirler gevşetildi.

-Düğün ve kutlamalar belirlenen tedbirler kapsamında yapılabilecek.

Hafta SonuBugün Sokağa Çıkma Yasağı Var MıSokağa Çıkma Yasakları Bitti MiHafta Içi Sokağa Çıkma Yasağı Var MıSokağa Çıkma Yasakları Tamamen Kalktı Mı

 
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