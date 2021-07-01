Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Kademeli normalleşmenin ilan edilmesiyle sokağa çıkma yasakları da son bulmuştu. Ancak birçok vatandaşın kafasında “Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusu oluştu. Sokağa çıkma yasakları tamamen bitti mi yoksa hafta içi yasakları devam edecek mi gibi sorular özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından tam olarak anlaşılamadı. Sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmıştı. Yeni tedbirler kapsamında tüm yasaklar bu tarihten itibaren son buldu. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlamaları bugünü de kapsıyor mu? Sizler için sokağa çıkma yasaklarına dair tüm detayları yazdık.









BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN KALKTI MI?

