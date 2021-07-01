Adalet Bakanı Gül'den hayvan hakları yasası açıklaması!

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



MAL DEĞİL CAN!



Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, "Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım." dedi.



Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Bakan Gül, "Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun." ifadelerini kullandı.