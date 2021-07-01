USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak? Biontech’ten Sonra Sinovac Aşısı Olur mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yapılmasının ardından 3. Doz aşı açıklamasını gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm halka uygulanan 2 doz Biontech ve Sinovac aşılarının 3 doza çıkarılacağı gündem konusu oldu. İki doz koronavirüs aşısı olan vatandaşlara üçüncü doz koronavirüs aşısının yapılacağı duyuruldu. Peki, üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler üçüncü doz aşı olacak? Koronavirüs aşısı neden üç doza çıkarıldı?

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:50
3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak? Biontech’ten Sonra Sinovac Aşısı Olur mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıların dozu üçe çıkarıldı! İki doz aşısını tamamlamış ve üzerinden zaman geçmiş kişilere üçüncü doz aşı yapılacak. Koronavirüs önlemlerini almak için gerçekleştirilen 3. Doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler üçüncü doz aşı olacak? Biontec’ten sonra Sinovac yapılır mı? Sinovac’tan sonra Biontech yapılır mı?


3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılama hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. İki doz koronavirüs aşısı olan vatandaşların üçüncü doz aşı olacaklarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak sorularına cevap verdi. İki doz koronavirüs aşısını olan vatandaşların beklediği 3. Doz koronavirüs aşısı haberi geldi.

Fahreddin Koca’nın açıklamaları doğrultusunda 3. Doz aşı ne zaman yapılacak tartışması son buldu. Bakan Koca’nın açıklamasına göre iki doz koronavirüs aşısını tamamlamış olan vatandaşlar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3. Doz koronavirüs aşı randevusu alabilecekler.

3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak? Biontech’ten Sonra Sinovac Aşısı Olur mu?


Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak?


Bakan Koca’nın açıklamaları sonrasında çeşitli sorular gündeme geldi. Bakan Koca, kimler üçüncü doz aşı olacak? sorusunu cevaplarken mutlaka aşı olması gereken grupları belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı fark etmeksizin üçüncü doz aşı olmalıdır. 2 doz koronavirüs aşısı olan kişilerin 1 Temmuz itibariyle istedikleri aşıdan k3. Doz koronavirüs aşı randevusu alması mümkün olacak.

3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak?

Üçüncü Doz Aşı Neden Yapılacak?


Koronavirüsle mücadelenin gerçekleştirildiği pandemi döneminde aşılamanın önemi oldukça fazla. Bu zamana kadar gerçekleştirilmesi planlanan 2 doz koronavirüs aşısı halkın pek çoğuna gerçekleştirilirken aşı 3 doza mı çıkarılacak? Tartışması gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahreddin Koca ve Bilim Kurulu’nun gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda belirli gruplara üçüncü doz aşının yapılacağı açıklandı. Peki, üçüncü doz aşı neden yapılacak?

Koronavirüsle mücadelenin başarılı sonuçlanması için en önemli faktör şüphesiz ki koronavirüs aşılarını olmak. Halk sağlığı için son derece önemli olan bu durum pandemi süreci başladığında iki doz koronavirüs aşısının yeterli olacağı düşünülüyordu. Pandeminin seyrinin değişmesiyle birlikte iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin üçüncü doz koronavirüs aşısına ihtiyacı olabileceği görüldü. Özellikle 50 yaş üstü risk grubunun ve sağlık çalışanlarının 3. Doz koronavirüs aşısı ile koronavirüsten daha iyi bir şekilde korunabileceği açıklandı. Üçüncü doz aşı neden yapılacak? Sorusuna ise halk sağlığı için açıklaması gerçekleştirildi.

Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak?

3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. Doz koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? ve diğer sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.

Biontech Mi Sinovac Mı?Üçüncü Doz Koronavirüs Aşısı Kimlere Yapılacak?Biontech'ten Sonra Sinovac Olur Mu?Sinovac Mı Biontech MiSinova'tan Sonra Biontech Olur Mu?

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı