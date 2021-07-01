3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak? Biontech’ten Sonra Sinovac Aşısı Olur mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıların dozu üçe çıkarıldı! İki doz aşısını tamamlamış ve üzerinden zaman geçmiş kişilere üçüncü doz aşı yapılacak. Koronavirüs önlemlerini almak için gerçekleştirilen 3. Doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler üçüncü doz aşı olacak? Biontec’ten sonra Sinovac yapılır mı? Sinovac’tan sonra Biontech yapılır mı?
3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılama hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. İki doz koronavirüs aşısı olan vatandaşların üçüncü doz aşı olacaklarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak
sorularına cevap verdi. İki doz koronavirüs aşısını olan vatandaşların beklediği 3. Doz koronavirüs aşısı haberi geldi.
Fahreddin Koca’nın açıklamaları doğrultusunda 3. Doz aşı ne zaman yapılacak
tartışması son buldu. Bakan Koca’nın açıklamasına göre iki doz koronavirüs aşısını tamamlamış olan vatandaşlar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3. Doz koronavirüs aşı randevusu
alabilecekler.
Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak?
Bakan Koca’nın açıklamaları sonrasında çeşitli sorular gündeme geldi. Bakan Koca, kimler üçüncü doz aşı olacak?
sorusunu cevaplarken mutlaka aşı olması gereken grupları belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı fark etmeksizin üçüncü doz aşı olmalıdır. 2 doz koronavirüs aşısı olan kişilerin 1 Temmuz itibariyle istedikleri aşıdan k3. Doz koronavirüs aşı randevusu alması mümkün olacak.
Üçüncü Doz Aşı Neden Yapılacak?
Koronavirüsle mücadelenin gerçekleştirildiği pandemi döneminde aşılamanın önemi oldukça fazla. Bu zamana kadar gerçekleştirilmesi planlanan 2 doz koronavirüs aşısı halkın pek çoğuna gerçekleştirilirken aşı 3 doza mı çıkarılacak?
Tartışması gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahreddin Koca ve Bilim Kurulu’nun gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda belirli gruplara üçüncü doz aşının yapılacağı açıklandı. Peki, üçüncü doz aşı neden yapılacak?
Koronavirüsle mücadelenin başarılı sonuçlanması için en önemli faktör şüphesiz ki koronavirüs aşılarını olmak. Halk sağlığı için son derece önemli olan bu durum pandemi süreci başladığında iki doz koronavirüs aşısının yeterli olacağı düşünülüyordu. Pandeminin seyrinin değişmesiyle birlikte iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin üçüncü doz koronavirüs aşısına ihtiyacı olabileceği görüldü. Özellikle 50 yaş üstü risk grubunun ve sağlık çalışanlarının 3. Doz koronavirüs aşısı ile koronavirüsten daha iyi bir şekilde korunabileceği açıklandı. Üçüncü doz aşı neden yapılacak?
Sorusuna ise halk sağlığı için açıklaması gerçekleştirildi.
3. doz aşı ne zaman yapılacak
? 3. Doz koronavirüs aşısı kimlere yapılacak
? ve diğer sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.