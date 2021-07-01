3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak? Biontech’ten Sonra Sinovac Aşısı Olur mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıların dozu üçe çıkarıldı! İki doz aşısını tamamlamış ve üzerinden zaman geçmiş kişilere üçüncü doz aşı yapılacak. Koronavirüs önlemlerini almak için gerçekleştirilen 3. Doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler üçüncü doz aşı olacak? Biontec’ten sonra Sinovac yapılır mı? Sinovac’tan sonra Biontech yapılır mı?





3. Doz Aşı Ne Zaman Yapılacak?



Kimler Üçüncü Doz Aşı Olacak?

Üçüncü Doz Aşı Neden Yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılama hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. İki doz koronavirüs aşısı olan vatandaşların üçüncü doz aşı olacaklarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahreddin Koca,sorularına cevap verdi. İki doz koronavirüs aşısını olan vatandaşların beklediği 3. Doz koronavirüs aşısı haberi geldi.Fahreddin Koca’nın açıklamaları doğrultusundatartışması son buldu. Bakan Koca’nın açıklamasına göre iki doz koronavirüs aşısını tamamlamış olan vatandaşlar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibarenalabilecekler.Bakan Koca’nın açıklamaları sonrasında çeşitli sorular gündeme geldi. Bakan Koca,sorusunu cevaplarken mutlaka aşı olması gereken grupları belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı fark etmeksizin üçüncü doz aşı olmalıdır. 2 doz koronavirüs aşısı olan kişilerin 1 Temmuz itibariyle istedikleri aşıdan k3. Doz koronavirüs aşı randevusu alması mümkün olacak.Koronavirüsle mücadelenin gerçekleştirildiği pandemi döneminde aşılamanın önemi oldukça fazla. Bu zamana kadar gerçekleştirilmesi planlanan 2 doz koronavirüs aşısı halkın pek çoğuna gerçekleştirilirkenTartışması gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahreddin Koca ve Bilim Kurulu’nun gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda belirli gruplara üçüncü doz aşının yapılacağı açıklandı. Peki,Koronavirüsle mücadelenin başarılı sonuçlanması için en önemli faktör şüphesiz ki koronavirüs aşılarını olmak. Halk sağlığı için son derece önemli olan bu durum pandemi süreci başladığında iki doz koronavirüs aşısının yeterli olacağı düşünülüyordu. Pandeminin seyrinin değişmesiyle birlikte iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin üçüncü doz koronavirüs aşısına ihtiyacı olabileceği görüldü. Özellikle 50 yaş üstü risk grubunun ve sağlık çalışanlarının 3. Doz koronavirüs aşısı ile koronavirüsten daha iyi bir şekilde korunabileceği açıklandı.Sorusuna ise halk sağlığı için açıklaması gerçekleştirildi.? ve diğer sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.