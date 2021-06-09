Rusya Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.



AÇIKLAMA YAYIMLANDI



Rusya Dışişleri'nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko'nun katılmadığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:



“İstişareler sırasında taraflar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini koruma, pandemi kaynaklı durumun normale dönmesi ile ilgili bakanlıklar arasındaki temasların yeniden sağlanması ve Rusya ile Türkiye arasında havayolu taşımacılığının tamamıyla eski haline döndürülmesi üstünde mutabık kaldılar”.