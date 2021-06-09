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ABD Başkanı Biden Washington'dan ayrıldı! Gözler kritik görüşmede!

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi kapsayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerinin de bulunduğu bir haftalık Avrupa turuna çıktı. 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Dünya / 9 Haziran 2021 Çarşamba 19:48
ABD Başkanı Biden Washington'dan ayrıldı! Gözler kritik görüşmede!

ABD Başkanı Biden, sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan başkente yarım saat mesafedeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne gitti. Uçağa binişinden önce basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Biden, ziyaretin amacının, "NATO ittifakının güçlü olduğunu Çin ve Rusya'ya göstermek" olduğunu ifade etti.

Bu ziyaretle Çin ve Rusya karşısında ittifakın sağlam olduğunu ortaya koyacaklarını belirten Biden, Putin'le görüşmesinde Rusya'dan ABD'ye dönük siber saldırı iddialarını da konuşacaklarını kaydetti.

BİDEN'IN ZİYARET TAKVİMİ

ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak.

NATO ZİRVESİ'NDE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN NET KONUŞTU

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, pazartesi günü katılacağı Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde gündemlerindeki meseleleri muhataplarıyla ele alacaklarını söyleyen Erdoğan, "Zirve vesilesiyle, ABD Başkanı Sayın Biden başta olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan liderleriyle ve vaktin uygun olması halinde diğer katılımcılarla baş başa görüşmeler gerçekleştireceğiz. NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ülkedir. İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir. Muhataplarımıza bu konudaki kararlılığımızı ifade ederek, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerimizi tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.

İngiltereYunanistanBelçikaİsviçreRecep Tayyip Erdoğan

 
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