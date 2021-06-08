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Yeni yatırım reformu geliyor! Özel destek verilecek...

Beştepe’de yatırım ortamına doping etkisi yapacak reform adımları için yoğun mesai sürüyor. Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi ile yatırım teşvik sistemi güçlendirilecek. Sistem yılsonuna kadar yaşama geçirilecek.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 09:46
Yeni yatırım reformu geliyor! Özel destek verilecek...

Beştepe'de iş ve yatırım ortamını güçlendirecek reform adımlarına ilişkin yoğun bir mesai yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi'ni açıklamaya hazırlanırken aralık ayına kadar yatırım teşvik sistemini güçlendiren uygulamalar devreye girecek.

HAZİRAN'DAN İTİBAREN TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla beraber hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getiriliyor. Yatırım teşvikinde gençlerin, kadınların istihdamı durumunda yatırım teşvikinde uygulanan prim desteği süreleri uzatılacak.
Özel kesim yatırımlarının korunmasına ilişkin yasanın çıkarılması, yatırım teşvik sisteminde reform adımlarına yönelik eylemler hazirandan itibaren tamamlanacak.

ÖZEL DESTEK SAĞLANACAK

Yeni yatırımlarda teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının Kurumlar Vergisi dışındaki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranda indirilmesi sağlanacak. Katma değerli üretime yönelen ve küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday yatırımlara özel destekler sağlanacak. Sistem yılsonuna kadar yaşama geçirilecek.

PRİM DESTEĞİNE SÜRE

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında yatırım teşviklerinde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği sürelerinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda prim desteğine ilave süreler verilecek. Seçici ve süreli bir teşvik sistemi oluşturulurken, nakit teşvik uygulamaları başlayacak. Destek programlarının planlı hedefler doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması amacıyla ilke ve esaslar 30 Eylül'e kadar oluşturulacak. Özel kesimin yatırımlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturuluyor.

YATIRIMCI HAKLARI KORUNACAK

Kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek. Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek. Yatırımlarda rakip ülkelere göre Türkiye'nin durumunu, gelişim alanlarını ortaya koyan yatırım yeri modellemeleri oluşturulacak. İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları belirlenerek hızlı şekilde çözüm üretilecek.


KÜRESEL MARKALAR DESTEKLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ekonomi yönetimiyle birlikte salgın dönemi ve sonrasını içeren Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi''ni hazırlıyor. Yatırım Strateji Belgesi, üretim merkezlerini çeşitlendirmek, uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arayan küresel markaların desteklenmesi noktasında yol haritası olacak. Belge, Türkiye'nin riski az, güveni ve kazancı yüksek cazibe merkezi olmasına da katkı sağlayacak. Öncelikli sektörlerde yatırım ortamı iyileştirilmesi, yönetilmesi, işletilmesi, ikamet, çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak. İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları hızlı şekilde çözülecek.

 
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