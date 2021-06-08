Müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre seferberlik, 'Marmara Hepimizin' sloganıyla yürütülüyor.



Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.



CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE TEMİZLİK BAŞLADI



Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.



ÇANAKKALE'DE MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI



Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılarda yoğunlaşan müsilajın (deniz salyası) temizlenmesi için çalışma başlatıldı.





Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.



Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.



Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.