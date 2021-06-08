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Muhtarlık seçimlerini kaybeden kardeş Kılıçdaroğlu, sebebini abisine bağladı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 adayın yarıştığı muharlık seçiminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, "abim yüzünden seçimi kaybettim" dedi.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 13:39
Muhtarlık seçimlerini kaybeden kardeş Kılıçdaroğlu, sebebini abisine bağladı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Tınaztepe Mahalle Muhtarı Abdulvahap Paşa 12 Aralık 2020'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Paşa'nın ölümü mahallede üzüntüye neden olurken, yerine vekâleten azası Polat Tahir Kabataş getirildi. Tınaztepe Mahallesi'nde 6 Haziran'da yapılan seçimde 2 muhtar adayı yarıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ile Kabataş binin üzerinde seçmenin bulunduğu mahallede mücadele etti. Celal Kılıçdaroğlu seçimi 3 oyla kaybetti.

Yeni muhtar Kabataş oldu. Kılıçdaroğlu, seçim sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 oyla seçimi kaybettim canlar. Aslında ben kaybetmedim. Mahalle kaybetti. Gerçek Kılıçdaroğlu hizmeti götürecektim mahalleye. Kemal abim gibi yalandan hizmet yapmayacaktım" dedi. Kılıçdaroğlu ağabeyi Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı başka bir paylaşımında ise, "Bazı seçmenler 'Sen Kemal Bey'e benziyorsun. Sana oy vermeyiz' dediler. Benim ne kabahatim var. Ben ister miydim İslam düşmanı Kemal Bey'in kardeşi olmayı. Kimse abisini seçemez kuzularım" yazdı. Kılıçdaroğlu, son tweet'inde, "Mahalleme hizmet etmek istemiştim. Kemal abim gibi yurttaşa yalan söylemeyecektim. Herkese kucak açacaktım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

 
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