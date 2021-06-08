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MHRS Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Yeni Randevu Sistemi!

Aşı sırası 50 yaş üstü vatandaşlara geçti! Her geçen gün artarak devam eden aşılama sayısıyla gün içerisinde pek çok kişi aşı oluyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası kimde? MHRS aşı randevusu nasıl iptal edilir? Hepsi ve daha fazlası son dakika…

Sağlık / 8 Haziran 2021 Salı 13:30
MHRS Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Yeni Randevu Sistemi!

Vatandaşlar MHRS aşı randevusu almak için e –Nabız hesapları üzerinden aşı başvurusu gerçekleştirebilmektedir. Randevu sisteminin online olması sebebiyle aşı sırası gelen kişilerin MHRS randevu sistemi üzerinden aşı randevusu alması mümkündür. E-devlet şifresi ile girilen sistemde istediğiniz aşıyı seçerek aşı randevusu oluşturabilirsiniz. Konum servislerini aktif ettiğinizde sistem otomatik olarak size en yakın olan hastane ya da aile sağlık merkezine randevu işleminizi gerçekleştirmektedir. MHRS aşı randevusu nasıl alınır? sorusunun cevabı alanında uzman kişiler tarafından bu şekilde verilmektedir.

Aşı Randevusu Nasıl İptal Edilir?


Aşı randevu tarihinde sorun çıkan pek çok kişi aşı randevusu nasıl iptal edilir? Sorusunun cevabını arıyor. Aşı randevusunu iptal etmek isteyen kişiler MHRS internet sayfası üzerinden ya da ALO 182 hattından aşı randevusunu iptal edebilir.


MHRS Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Yeni Randevu Sistemi!

Aşı Randevusu Değiştirilebilir mi?


MHRS covid-19 aşı randevusu değiştirilebilir mi sorusunun sorulmasının ardından açıklama gecikmedi! MHRS aşı randevusunu değiştirmek için sistem üzerinden aşı sorgulama kısmına gitmeniz gerekmektedir. Aşı sorgulamasını gerçekleştirmenizin ardından ise aşı randevusunu iptal ederek istediğiniz bir tarihe yeniden COVİD-19 aşı randevusu almanız mümkündür.

Aşı Randevusu Nereden Alınır?


50 yaş üstü aşı sırasının gelmesiyle birlikte aşı randevusu nereden alınır? Sorusunu soranların sayısı arttı. 50 yaş üstü aşı randevusu almak isteyenler internet üzerinden MHRS'nin sistemine girerek aşı randevusu oluşturabilmektedir. Aynı zamanda ALO 182'yi arayarak telefon üzerinden aşı randevusu alma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Aşı Randevusu Nasıl Değiştirilir?


MHRS'nin web sitesi üzerinden oluşturduğunuz aşı randevusunu, aşı randevusu sorgula kısmından iptal edebilirsiniz. Aşı sorgulamasını gerçekleştirmenizin ardından  aşı randevusunu iptal ederek istediğiniz bir tarihe COVİD-19 aşı randevusu alabilirsiniz.


Aşı Randevusu Nasıl İptal Edilir?

Aşı Durumu Nasıl Sorgulanır?


Aşı durumu e-Nabız uygulaması üzerinden veyahut kısa mesaj yolu ile öğrenilebilmektedir. SMS yoluyla aşı sırası sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazıp boşluk bıraktıktan sonra kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderebilir. Aşı sırası sorgulama işlemi bu şekilde 3 farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Elektronik Aşı Kartına Nasıl Ulaşılır?


Aşı olan kişiler e-Nabız veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına ulaşabilmektedir.

e-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?


Aşı randevusu almak için kullanılan e-Nabız uygulamasına talep arttı. e-Nabız şifresi olmayan kişiler e-Nabız şifresi nasıl alınır? Sorusunu gündeme getiriyor. İlk kez e-Nabız kullanıcısı olan kişiler e-devlet üzerinden e-nabız'a giriş yapabilir. E-nabız'a girişin ardından profil ayarları kısmından e-nabız şifresi oluşturulabilmektedir. İnternet üzerinden şifre almak istemeyenler ise Aile Hekimlerine başvurarak e-Nabız geçici şifrelerini alabilmektedir. Geçici şifrenin alınması durumunda sisteme giriş yapılarak yeniden şifre belirlenmelidir.

e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?


e-Devlet şifresi yalnızca PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile TC kimlik numaranızın da bulunduğu kimlikle alınmaktadır.


Aşı Randevusu Nereden Alınır?

PPT'ye Gitmeden E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?


PTT'ye gitmeden e-devlet şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabını pek çok kişi merak ediyor. Önceden telefon numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip doğruladıysanız PTT merkezlerine gitmeden yeni bir şifre oluşturmanız mümkündür. Mobil imza ya da elektronik imza kullanıcıları sistem üzerinden e-devlet'e giriş yapabilmektedir.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız şifresi nasıl alınır? hepsi ve daha fazlası hakkında pek çok bilgiye yer verilmiştir. MHRS sistemine giriş yaparak corona virüs aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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