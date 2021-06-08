Korkunç saldırıda Müslüman aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kanada'dan açıklama geldi!

Başbakan Trudeau, Kanada'da dün Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Trudeau, açıklamasında saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.



NE OLMUŞTU?



Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren 20 yaşındaki Nathanial Veltman, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.



Veltman olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.