İki ülke arasında krize yol açtı! Rusya'yı rahatsız eden forma!

Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya'yı rahatsız etti.



Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, EURO 2020'ye özel bir formayla katılacaklarını açıkladı.



Bölünmez vatanın simgesi olarak tüm şehirlerin yer aldığı formanın üzerinde ayrıca "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getiren Pavelko, Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını kaydetti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yeni dizaynı çok beğendiğini, formayı protesto edenlere cevap olarak, ulusal sembollerine hakarete müsaade etmeyeceklerini belirtti.



RUSYA'DAN TEPKİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, 'Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek' imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetti.



Zaharova ayrıca, formadaki sloganların da Nazilerin savaş naralarını andırdığını savundu.



