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Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks​​​​​​​, SİHA'ları inceledi

'Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret eden Pabriks, Türk sanayisinin Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip olduğunu söyledi.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:58
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks​​​​​​​, SİHA'ları inceledi

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks​​​​​​​, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ne ziyaret gerçekleştirdi.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

SİHA'LAR YAKINDAN İNCELENDİ

Ziyarette Bakan Pabriks'e, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi.


ARTİS PABRİKS'TEN TÜRK SANAYİSİNE ÖVGÜ
Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'yi de ilgiyle inceledi. Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


POLONYA'YLA '24 SİHA' ANLAŞMASI
Öte yandan, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından İHA Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

PolonyaLetonyaRecep Tayyip Erdoğan

 
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