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Bahar Alerjisine Ne İyi Gelir? Bahar Alerjisine Kesin Çözüm!

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte pek çok kişi bahar alerjisi problemi ile karşı karşıya kalıyor. Bahar aylarını büyük bir probleme çeviren bahar alerjisinden kurtulmak artık çok kolay! Uzmanların önerdiği bu yöntem ile bir ayda…

Sağlık / 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:09
Bahar Alerjisine Ne İyi Gelir? Bahar Alerjisine Kesin Çözüm!

Bahar alerjisi bir diğer adı ile polen alerjisi bahar aylarında vücudun polenlere karşı verdiği tepkidir. Bu tepki kimi insanlarda daha az probleme sebep olurken kimi insanlarda ise ciddi semptomlara sebep olmaktadır. Bahar alerjisi problemi ile karşı karşıya kalanlar baharın gelmesiyle birlikte bahar alerjisine ne iyi gelir? Sorusunun cevabını aramaya başlıyor. Uzmanlar bu konuda çeşitli görüş ayrılıklarına sahip olsalar da çeşitli uygulamalar sonucunda bahar alerjisine kesin çözüm sundular!

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir?


Bahar alerjisi belirtileri bazen tüm vücutta kendini gösterirken bazen ise vücudun belirli kısımlarında görülür. Bu sebeple kişiler bahar alerjisinin belirtilerinin tamamını taşımıyor olabilir. Bu durumda ise  bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Sorusu gündeme geliyor. Alanında uzman doktorların belirlediği bahar alerjisi belirtileri;

•Gözde alerjik konjoktivit

•Üst solunum yollarında alerjik rinit bir diğer adıyla saman nezlesi

•Akciğerlerde astım

•Ciltte ürtiker

•Egzama

•Kontak dermatit

•Burun akıntısı

•Hapşırma

•Burun ve gözde kaşıntı

•Koku ve tat kaybı

•Gözaltlarının şişmesi

•Sinüslerde baskı

•Yüzde ağrı


Bahar alerjisi belirtileri arasında yer almaktadır.

Bahar Alerjisi Boğaz Ağrısı Yapar mı?

Bahar Alerjisi Ne Zaman Başlar?


Bahar alerjisi problemi yaşayanların meraj ettiği bir diğer soru ise  bahar alerjisi ne zaman başlar sorusudur. Bahar aylarını büyük bir probleme çeviren bahar alerjisi mart ayından itibaren başlar ve nisan, mayıs aylarında şiddetlenir. Bu sebeple mart ayından itibaren bahar alerjisine karşı önlem almak oldukça önemlidir.

Bahar Alerjisi Boğaz Ağrısı Yapar mı?


Bahar alerjisi boğaz ağrısı yapar mı sorusu genellikle bahar alerjisini yeni yaşamaya başlayan kişiler tarafından soruluyor. Alanında uzman doktorların açıklamasına göre bahar alerjisi boğaz ağrısı yapar mı sorusunun cevabı olumludur. Bahar alerjisi olan kişilerde boğaz ağrısı, ateş, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik belirtileri görülür.

Bahar Alerjisine İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?

Bahar Alerjisine İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?


Son zamanlarda bahar alerjisine iyi gelen bitkiler bahar alerjisi tedavisinde oldukça tercih edilmektedir. Baharın gelişiyle birlikte artan bahar alerjisine iyi gelen bitkiler;

•Andız otu

•Papatya

•Isırgan otu

•Okaliptus

•Civanperçemi

•Ananas

•Meyan kökü

Bahar Alerjisi Ne Zaman Biter?


Mart ayında başlayan bahar alerjisi tüm yaz boyunca devam eder. Bahar alerjisi ne zaman biter? Sorusunun cevabı uzmanlar tarafından kesin bir şekilde yanıtlanamasa da eylül, ekim aylarında şiddetinin azalacağını söylemek mümkündür.

Bahar Alerjisinden Korunmanın Yolları Nelerdir?


Bahar alerjisinden nasıl kurtulurum diye düşünen kişilerin en çok aradığı soru bahar alerjisinden kurtulmanın yolları nelerdir sorusudur. Bahar alerjisinden korunma yolları için pek çok kişi farklı öneriler sunsa da temelde birkaç önemli madde yer alıyor. İşte bahar alerjisinden korunma yolları nelerdir sorusunun cevabı!

•Burundan nefes alıp verilmelidir.

•Polenlerin yoğun olduğu bölgelerde uzun vakitler geçirilmemelidir.

•Evden çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takılmalıdır.

•Dışarıda uzun süre vakit geçirilmesi durumunda yüz ve burun soğuk su ile yıkanarak temizlenmelidir.

•Saat 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

•Ev içerisinde havalandırma sistemi kullanılmalıdır.

•Bahar döneminde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı ve camlar açılmamalıdır.

Bahar Alerjisi Ne Zaman Biter?

Bahar Alerjisi Tedavisi Var mı?


Bahar alerjisi bir diğer adıyla alerjik rinit pek çok kişinin olumsuz etkilendiği alerji türlerinden birisidir. Bahar alerjisi problemi ile karşı karşıya olan kişiler için bahar alerjisi tedavisi var mı? sorusunu sık sık gündeme getiriliyor. Alanında uzman doktorlar eşliğinde uzun süreli bir kontrolden sonra bahar alerjisi tedavisi gerçekleştirilmektedir. Uzun süren bahar alerjisi tedavisi sürecinde alerjenlerden korunmak adına kortizonlu spreyler, antialerjik ilaçın kullanımı öneriliyor.

Bahar alerjisinden nasıl kurtulurum sorusuna cevap arayan kişilerin mutlaka bu maddelere dikkat etmesi gerekmektedir. Alanında uzman doktorların bahar alerjisinden korunmak adına verdiği öneriler bahar alerjisini kısa sürede atlatmak için oldukça önemlidir.

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