Aman dikkat! Sıcaklıklar kafaları karıştıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta boyu yurt genelinde hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Trakya kesimi çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu



KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 18°C, 29°C

Az bulutlu



ISPARTA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



