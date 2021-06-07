Aman dikkat! Sıcaklıklar kafaları karıştıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıkların hafta boyunca hava sıcaklıklarının yükseleceği açıklandı. Ancak 5 günlük hava tahmin raporu incelendiğinde sıcak havaya rağmen çok sayıda il de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. .
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta boyu yurt genelinde hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Trakya kesimi çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık